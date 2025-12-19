北車煙霧彈攻擊！卓榮泰：提高全國公共交通戒備

卓榮泰抵達台北車站煙霧彈事件現場。（圖／東森新聞）





台北車站板南線M7、M8出口之間，今（19）日下午約5點30分，發生一名戴著面具的不明男子狂丟多顆煙霧彈，初步造成2名男性受傷送醫，行政院長卓榮泰連忙趕抵現場，也談及要求內政部就全國車站、鐵公路的車站、捷運站、航空站，提高所有的戒備。

卓榮泰在現場受訪時表示，初步研判現場有掌握到嫌犯的特徵，並且嫌犯還傷害了一名民眾，民眾被緊急送往台大醫院搶救，送醫時當時已呈OHCA狀態，另外一位民眾因為煙霧嗆傷送馬偕醫院救治，卓榮泰強調第一時間要求內政部警政署就全國車站、鐵公路的車站、捷運站、航空站，提高所有的戒備。

卓榮泰也提到，目前車站暫時管制出入，希望民眾能夠配合警方保留現場，找出相關證物的行動，他也提到希望盡快找出嫌犯的背景，同時擴大戒備，讓國人能夠安心，也盼望民眾心情不要過於焦慮，讓警方能夠在最短的時間內回覆到平靜的狀態。

不久後，傳出嫌犯在中山站繼續犯案的消息，嫌犯在中山站再次丟擲煙霧彈並持刀衝進人群，之後藏身到誠品南西店，一共造成9傷4命危。

