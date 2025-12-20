北車煙霧彈攻擊 嫌穿生存遊戲裝備製造混亂

台北市 / 綜合報導

台北車站發生的攻擊事件，嫌犯張文犯案時，穿著防毒面罩.護膝，還隨處丟擲煙霧彈，再進一步攻擊，軍事專家推測，嫌犯犯案時應該是要隱匿行蹤.製造騷動。而張文身上這些都是生存遊戲的裝備，相當齊全，這些用品不只在生存遊戲用品店可以購買，網路一查，也有販售，警方說，煙霧彈沒有列入警械用品管制，消防也說，不屬於《爆竹煙火管理條例》規範類別，成為治安死角。

黑衣男子點燃煙霧彈，往遠處走道丟，接著又從拖車內，接連拿出好幾顆往四周丟，煙霧持續冒出白煙，民眾紛紛躲進星巴克，沒過多久台北車站內，煙霧迷漫，這是台北車站，昨(19)日發生的隨機攻擊事件，嫌犯張文犯案時，帶著防毒面罩，拉著一箱疑似軍警煙霧彈，接著到誠品南西店犯案時還穿上護膝，都是生存遊戲裝備相當齊全。

軍事專家紀東昀說：「他要隱蔽自己的行蹤，讓敵人看不清楚他接下來要怎麼樣來行動，他是在人口稠密的地方丟出來要製造騷動。」軍事專家說，丟煙霧彈是攻擊行動常見作法，目的是要保護我方位置，推測當時張文，除了隱匿行蹤也是製造慌亂，展開進一步攻擊行動。

而他丟擲的疑似是M18煙霧彈，民間廠商使用的仿美製煙霧彈，軍事專家紀東昀說：「包括溫度，(煙霧)持續的時間，都比制式軍用的短很多。」這些裝備除了在生活遊戲店可以購買，上網路一查也有好多種，不過詢問警方，警方說煙霧彈並沒有列入警械管制用品，而消防單位也說，不屬於《爆竹煙火管理條例》規範類別，也讓這類物品成了管理上的死角。

