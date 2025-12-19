北車煙霧彈攻擊1男受傷 送醫搶救不治

▲ 北車晚間發生煙霧彈攻擊事件，有民眾受傷但不幸搶救不治。（圖／翻攝記者爆料網）

[NOWnews今日新聞] 台北車站今（19）日傳出隨機攻擊案，一名戴著防毒面具的27歲男子沿路丟擲煙霧彈，接續持長刀逃跑至捷運中山站附近，再度丟擲煙霧彈並隨機砍傷民眾。其中送至台大醫院的傷患，院方證實，晚間七點半宣告搶救不治，但尚無法確認為刀傷或炸傷所致。

今（19）日正值下班時間，台北車站傳出隨機攻擊案，一名男子戴防毒面具丟擲煙霧彈，造成一名男子重傷OHCA，嫌犯一路持長刀逃到捷運中山站附近，在大馬路上再度丟擲煙霧彈，且持刀隨機亂砍，造成7名民眾受傷，其中3名無呼吸心跳，現場一片混亂。稍早傳出嫌犯遭到警方包圍，衝進百貨內後墜落，詳細案情還待警方進一步調查釐清。

廣告 廣告

台大醫院證實，傷患於晚間7點半搶救無效，但是炸傷還是刀傷所致仍需要進一步確認。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中山站南西誠品爆砍人！人潮聚集 現場情況直擊

北車煙霧彈攻擊1男受傷 台大醫院：仍在搶救中

北車驚傳隨機傷人！逃兵通緝犯疑畏罪跳樓 蔣萬安下令加強警戒