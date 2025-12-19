北車煙霧彈攻擊9傷4命危 吳欣岱示警：出口狹窄、疏散無人指引避難

台北車站傳出煙霧彈攻擊，吳欣岱認為北車疏散應變有待改進。翻攝臉書「吳欣岱＠台灣基進」



台北車站M7出口今天（12/19）下班時間被投擲煙霧彈，歹徒隨後跑道北捷中山站再度投擲煙霧彈，還隨機砍人，共造成9人受傷。台灣基進秘書長吳欣岱表示，她的幕僚剛好在現場，認為北捷的疏散應變有待改進，若是真的發生火警，或東京沙林毒氣事件，必然傷亡慘重。

吳欣岱在臉書專頁「吳欣岱＠台灣基進」表示，事發當時，只有全站廣播宣稱有火警，但無站方與保全、警衛等人積極引導；台北車站站體對外出口都偏狹窄，平常人員進出站就已侷促，同時事發當下即在北車站內，所有人擠在出口，形同癱瘓。

吳欣岱指出，警報發布當下，站內店家依舊營運，站方根本沒有確實指引所有人員避難。由此看來，一旦真的發生火警，或者東京沙林毒氣事件在北車發生，傷亡必然慘重。

