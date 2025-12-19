北車煙霧彈案 卓揆要求警政署提高戒備

記者吳典叡／臺北報導

今（19）日傍晚有人在臺北車站丟擲煙霧彈後逃逸，行政院長卓榮泰晚間趕赴現場表示，第一時間已要求警政署就全國鐵、公路車站，以及捷運站、航空站提高戒備。至於臺北車站目前為保留現場、確認證物，出入仍有短暫不便希望民眾配合，也請不要焦慮，讓警方能在最短時間內恢復平靜。

臺北車站於今天傍晚發生有人丟擲煙霧彈事件，卓揆晚間與行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝、內政部長劉世芳、警政署長張榮興、臺北市副市長李四川等人趕赴現場了解狀況。

卓揆聽取完簡報受訪指出，傍晚5時21分，有一名戴面具的嫌犯蓄意在捷運M7、M8出口之間丟棄汽油彈或是煙霧彈，且還有留存一些數量在小行李箱中，初步已掌握嫌犯特徵，要求警政署徹夜設法找出嫌犯。

卓揆表示，犯嫌也蓄意傷害一名疑似路人，這位路人背部受到鈍器重擊，送臺大醫院搶救中，送醫前是OHCA狀態，身份、背景需進一步查證；也有另一名民眾因為煙霧導致身體不適，送馬偕醫院觀察，狀況穩定。

卓揆說，第一時間已經要求內政部警政署就全國鐵、公路車站，以及捷運站、航空站提高戒備，至於臺北車站目前為保留現場、確認證物，出入仍有短暫不便希望民眾配合，也請不要焦慮，讓警方能在最短時間內恢復平靜。

卓揆強調，正要求警方儘速就現在掌握狀況，迅速完整釐清案件、找出嫌犯、了解背景，且要擴大戒備讓民眾安心，且會全力徹夜偵辦。至於北捷中山捷運站也傳類似案件，卓揆則說，目前已經加強戒備，也會加強偵辦，了解案情是否有連貫性。