北車煙霧彈案 總統：擴大戒備依法嚴查絕不寬貸

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統賴清德今天表示，台北車站與台北捷運中山站傍晚陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件，對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

台北車站、台北捷運中山站傍晚發生有人丟擲煙霧彈事件，犯嫌丟擲後逃逸。

總統晚間在臉書發文表示，今天傍晚，台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。他要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。

總統表示，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。（編輯：蘇龍麒）1141219