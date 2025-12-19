北車煙霧彈男逃到中山砍人！遭警包圍墜樓 巷內急救畫面曝

社會中心／綜合報導

台北車站今（19日）下午驚傳重大攻擊事件。約在下午5時30分左右，一名男子頭戴防毒面罩，突然在北車M8出口附近多次投擲煙霧彈，站內瞬間被濃煙籠罩，現場一度出現疑似汽油彈的物品，旅客紛紛驚慌避難。警方初步了解，事件發生期間，一名57歲男子遭利器攻擊，傷勢嚴重，當場失去生命跡象，緊急送醫搶救。犯嫌行凶後迅速離開現場，並進入捷運系統，一路往中山站方向逃逸，期間仍持續丟擲煙霧彈，甚至揮舞長刀攻擊民眾，造成高度恐慌，目前累計至少10人受傷，其中3人傷勢嚴重。警方獲報後立即出動大批警力展開追捕，稍早在捷運中山站周邊成功將嫌犯包圍，不過在圍捕過程中，該名男子突然墜樓，當場失去生命跡象，隨後由救護人員緊急送醫救治。

下午5時30分左右，一名男子頭戴防毒面罩，突然出現在北車M8出口一帶，接連投擲多枚煙霧彈，導致站內迅速瀰漫濃煙，現場秩序大亂，並一度發現疑似汽油彈的可疑物品，旅客驚慌四散，事件發生期間，一名57歲男子遭利器攻擊，傷勢相當嚴重，當場失去生命跡象，緊急送醫搶救。犯嫌行兇後隨即逃離北車，並進入捷運系統，沿途朝中山站方向移動，不僅持續丟擲煙霧彈，還揮舞長刀攻擊路人，引發沿線民眾恐慌。截至目前為止，已知至少造成10人受傷，其中3人傷勢較為嚴重。

警方接獲通報後，立即動員大批警力展開圍捕行動，稍早在捷運中山站周邊將嫌犯包圍。不料在追緝過程中，該名男子突然墜樓，當場失去生命跡象，隨後由救護人員緊急送醫搶救。警方目前已封鎖相關區域進行蒐證，詳細案情與犯案動機仍待進一步釐清。此外，有網友在社群平台上傳現場畫面，指出嫌犯墜樓後，救護人員在附近巷弄內進行急救，並推著擔架將人送往醫院。目前警方已封鎖相關區域進行蒐證，詳細案情與犯案動機仍待進一步調查釐清













