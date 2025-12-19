北車煙霧彈男「逃到中山砍人」疑畏罪墜樓！犯嫌為逃兵通緝犯「正面照曝光」

社會中心／巫旻璇報導

台北車站今（19日）傍晚發生重大暴力事件。約在下午5時30分左右，一名頭戴防毒面罩的男子突然出現在北車M8出口一帶，接連投擲多枚煙霧彈，站內迅速瀰漫濃煙，旅客倉皇躲避、場面一度失控。犯嫌行凶後立即逃離北車，並進入捷運系統，一路往中山站方向移動，期間仍持續丟擲煙霧彈，甚至揮舞長刀攻擊路人，導致民眾高度恐慌。警方獲報後緊急動員大批警力展開追緝，稍早在捷運中山站周邊將嫌犯包圍，不料在圍捕過程中，該名男子突然墜樓，當場失去生命跡象，隨後由救護人員緊急送醫救治。而犯嫌身分為逃兵通緝犯，正面照也曝光。

北車煙霧彈男「逃到中山砍人」疑畏罪墜樓！犯嫌身分為逃兵通緝「正面照曝光」

針對墜樓嫌犯身分，蔣萬安也證實，該名男子為本國籍、87年次27歲，屬於通緝在案的逃兵。（圖／翻攝畫面）









台北市長蔣萬安稍早對外說明，捷運系統目前已恢復正常營運，但相關警戒與巡邏勤務將全面加強。針對墜樓嫌犯身分，蔣萬安也證實，該名男子為本國籍、87年次27歲，屬於通緝在案的逃兵。有網友在社群平台曝光嫌犯的正面畫面，照片中男子配戴眼鏡，在中山商圈的馬路上持續丟擲煙霧彈，並手持長刀在街頭移動，引發現場民眾恐慌，不少人倉皇閃避。

原文出處：北車煙霧彈男「逃到中山砍人」疑畏罪墜樓！犯嫌身分為逃兵通緝犯「正面照曝光」

