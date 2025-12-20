北車煙霧彈砍人案震驚社會 高大成：不排除背後有人資助

法醫高大成研判兇嫌應是在逃亡途中走投無路，並非預謀自殺。 圖：翻攝自高大成臉書

[Newtalk新聞] 桃園市一名27歲男子張文，昨（19）日晚間先在台北車站投擲多枚煙霧彈製造混亂，隨後一路逃往中山商圈，並手持長刀對路人及店家進行隨機砍殺，造成4人死亡、11人受傷的重大社會事件，震驚各界。

知名法醫高大成受訪指出，此案行兇手法極為兇殘，受害者多在短時間內遭致命攻擊，甚至可能在停等紅燈時就遭砍殺，顯示行兇風險難以防範，也讓民眾對公共安全產生高度不安。

針對作案過程，高大成認為，張男能取得多枚煙霧彈，金額不低，單一購買容易引起店家警覺，因此不排除是分批購買，或由他人代為購得，甚至可能有資助者協助。警方應調閱相關監視器畫面，釐清是否有同行者或共犯。

高大成也提到，張男曾為職業軍人，服役期間因酒駕遭汰除退伍，後續又涉及妨害兵役遭通緝，可能累積對社會或時事的不滿。雖屬隨機殺人，但多鎖定咽喉與胸口等致命部位，顯示其對人體傷害具有一定程度的認知。

此外，高大成以日本奧姆真理教事件為例指出，若案件背後涉及宗教或組織操控，性質將更加嚴重，需密切觀察是否有模仿或延伸事件發生。至於張男最後跳樓身亡，他研判應是在逃亡途中走投無路，並非預謀自殺。

