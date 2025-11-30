北車爆性騷擾！男突強吻外籍女還嗆「她沒說不要」 揮拳毆站長被保全壓趴

男子在台北車站捷運月台強吻外籍女，站長上前協助情況男子竟出拳攻擊，遭捷運保全壓制在地。翻攝畫面

捷捷台北車站昨（29日）深夜發生一起離譜性騷案件！一名男子在月台旁突然對一名外籍女子「強吻左肩」，被女子喝斥後竟還嗆聲：「她沒有說不願意！」態度囂張到旁人看不下去，男子不但拒絕離開，還對上前協助的站務人員揮拳攻擊，最後被保全撲倒壓制，場面一度混亂。

事發在晚間22時許，外籍女乘客被陌生男子強行親吻，嚇得求助其他民眾，捷運警察隊獲報趕抵時，保全與站長已將男子包圍，但男子情緒失控，突然伸右手朝站長左前額揮拳，當場被保全壓制在地、動彈不得。

捷警表示，警方到場後告知三方權利，外籍女子表示不願追究，隨即離開現場；遭打的站長則氣得向轄區派出所提出傷害告訴，警方後續將依程序偵辦。

離譜的是，網路上也流出當時影片。男子疑似被制止後不斷狡辯，甚至嗆聲「我是學法律的！」試圖恐嚇圍觀乘客，看到有人按鈴通報後，他還心虛邊嗆邊想落跑，沒想到立刻被民眾追上攔下，直到站務、保全、警方抵達，現場才恢復秩序。

北捷強調，月台與車站內的性騷與暴力行為零容忍，會全力配合警方調查。



