北車爆無差別攻擊 卓榮泰：要求警方對全國鐵路、航站提高戒備

台北捷運台北車站M8出口今（19）日稍早傳出有人投擲煙霧彈。行政院長卓榮泰率隊前往現場關心。卓榮泰報告案發情況，嫌犯除了投擲煙霧彈外，還持械攻擊路人，導致目前一人受重傷、一人輕傷送醫治療。卓榮泰表示，已經第一時間要求內政部警政署就全國車站、鐵公路、航空站提高所有戒備，並要警方全力緝凶。

行政院長第一時間赴北車巡視。（圖／中天新聞）

北捷台北車站M8出口驚傳遭丟擲煙霧彈，導致大量濃煙，現場造成1名民眾受傷，失去意識，緊急送往台大醫院救治。對此，北捷公司證實，事件非火災亦非火警，現場已疏散人員並恢復秩序。

台北捷運台北車站稍早傳出有人投擲煙霧彈。（圖／翻攝自threads@lesleygdgd）

卓榮泰也在事發後第一時間與內政部長劉世芳、台北市副市長李四川前往現場關心。卓榮泰表示，嫌犯除了投擲煙霧彈外，還有持械攻擊路人，目前一人受重傷、一人輕傷，分別送往台大醫院、馬偕醫院救治中。

卓榮泰提到，目前警方已經掌握嫌犯特徵，不過身分背景還要進一步查證，但已經要求內政部警政署就全國車站、鐵公路、航空站提高所有戒備，並要警方全力緝凶，並且會全力徹夜偵辦讓國人能夠安心。

