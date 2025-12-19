北車爆煙霧彈攻擊 賴清德緊急喊話「對暴徒絕不寬貸」

台北車站、北捷中山站發生攻擊事件，總統賴清德緊急向國人喊話。資料照，李政龍攝



台北捷運台北車站M7出口今天（12/19）下午傳出有人投擲煙霧彈，月台濃煙密佈，一名民眾命危，歹徒行兇後再到北捷中山站投擲煙霧彈，且隨機砍人；總統賴清德晚間緊急喊話，強調警方與相關單位已經在全國擴大戒備，請大家不要轉傳未經查證的訊息，政府會迅速釐清案情，絕不寬貸。

賴清德在臉書表示，今天傍晚，台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。他提醒民眾，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。

賴清德指出，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

