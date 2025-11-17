北車爭霸戰》北車商場即將重新招標 10組人馬卡位

傍晚尖峰時段的北車二樓美食街熱鬧非凡，旅客拖著行李穿梭排隊人潮，店家門口外溢的隊伍一如往常。但在這熟悉場景背後，台北車站正悄悄醞釀一場大型洗牌。本報調查，微風北車的ROT合約將於2026年到期，交通部與台鐵即將公布新一輪招商方向，雖然正式程序尚未啟動，但「北車爭霸戰」已提前開打。

根據業界估計，目前對北車一、二樓商場抱持興趣、或在進行初步評估的潛在競爭者至少超過10組。

從交通動線變成商業入口 為什麼成兵家必爭？

台北車站每天承載50～60萬人潮，是全台唯一同時具備高鐵、台鐵、捷運與國道客運四大系統的交通樞紐。對多數商場而言，導客需要仰賴廣告、活動或檔期；但北車的流量不同，它擁有天然存在且極為穩定的「自然來客」。

廣告 廣告

在這些人潮中，真正能「停下來」並產生消費行為的，就是二樓商場。旅客願意在此休息、用餐、等車，這也讓二樓成為北車最具消費黏著力的區域。一名業界人士觀察指出：「對任何潛在投標者而言，這裡不只是餐廳集合地，而是能將交通流量轉為商業收益的關鍵點。」

微風守城、群雄環伺 最豪華的競爭陣容成形

事實上，北車商場早期混亂、乏人問津，自2007年微風接手北車後，逐步翻新老舊空間，改善動線、導入新品牌，年營收從一開始的8億元，去年已達30億元，成為台鐵商業空間民營化的成功案例，如今商場即將重新招標，微風自然希望續留，但這次的競爭規模是歷來最龐大的一次。

目前被點名具有意願或正在評估的業者陣容，包括東森、誠品、潤泰、新東陽、宏匯、南仁湖、台北101、新光三越等不同領域的大型集團；此外，連統一超與全家兩大超商龍頭也都在評估可行性，各類型企業都想在北車取得位置。

正式招標未啟動 市場前哨戰已經開始

雖然招標文件尚未公布，但業界普遍認為，大型標案往往需要提前一年以上的準備，近期已有多組業者在不同時段前往北車進行內部觀察，從旅客進出節點、候位區壅塞，到尖離峰人流變化，都可能成為未來企畫書的重要基礎。

目前尚不屬於實質投標階段，但市場前哨戰早已開打。部分企業研議若取得經營權，二樓是否需重新規劃座位區、提升公共空間、優化流程，或加入更多旅客服務與國際支付功能；也有人評估未來是否要調整業態比例、導入更具特色的餐飲品牌。

儘管細節仍待台鐵正式公布，但可以確定的是，無論由誰接手，北車都可能在未來數年內迎來一次全面性的空間與功能更新，並再次定義「台灣最重要交通樞紐」的商業樣貌。