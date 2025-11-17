北車爭霸戰》從爛攤子變全台最搶手標案 微風如何做到的？

10多年前的台北車站二樓美食街，曾是旅客避之唯恐不及的空間，動線凌亂、店面經營不佳，入口的人流雖多卻無法有效轉成消費力，但2007年微風集團接手後，如今展現新風貌，成為全台最搶手標案之一。

事實上，當年微風集團拿下北車商場經營權後，董事長廖鎮漢就大膽決定，要以經營美食餐廳為主軸，當時業界多數人都不看好，甚至私下耳語：「微風就是招商不力才會這樣做！」但他不甘心讓北車成為旅客眼中的灰色角落，決定從最基礎的體驗出發。

從「做不好」變「必停留」 微風重構體驗

廖鎮漢認為，要改造北車首先就要改變旅客「願不願意停留」的態度。他與團隊在早期就開始通盤檢視動線、座位區、照明與環境，將3,000坪賣場變成美食街，每一個環節都不敢馬乎，並告訴自己：「如果火車站做不起來，丟臉的不只微風，也會造成整座城市的負擔！」

事後證明，廖鎮漢的決定是對的，微風接手後，隔年營收就衝上8億元，去年營收達30億元。廖鎮漢的妹妹、微風集團策略長廖曉喬曾說：「當初剛接手北車狀況很多，甚至還有老鼠亂竄，但微風很用心經營，一樓地板黑白棋盤格就是我們設計的，一步步打造出今日的門面。」

北車成示範點 成功背後的兩大關鍵因素

歷經多年，北車商場從爛攤子變成全台最搶手標案之一，背後有兩大因素。首先是「動線＋環境改造」，微風早期就投入改善車站商場動線與視覺環境；其次是「品牌策略＋經營定位」，微風以餐飲為主軸，不求極致高端，而求「高頻消費、高翻桌率、多元人群」，成功讓二樓變成必經、必停的點。

這樣的轉變，不但讓市場開始重視鐵道經濟，也使得即將到來的重新招標案吸引大批業者關注。

微風交出標案藍本 下一場爭奪即將展開

如今北車商場成為各大企業必爭之地，廖曉喬也展現企圖心：「雖然十面埋伏，但我們勢在必得！」強調微風在北車擁有主場優勢，儘管這次標案競爭空前，但在提案上將展現決心與創新。

接下來，微風是否能守住北車商場經營權，或是其他競爭者將翻轉下一頁？答案未定，但可以確定的是，北車商場爭奪戰已不僅是商場換人經營，更是台北零售生態的一次重要重整。