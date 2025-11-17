北車爭霸戰》60萬人潮推動西區翻轉 北車軌道商圈成形

走進台北車站的任何一個入口，你都能感受到人潮的流動，有人匆匆買早餐奔向月台，有人拖著行李從機場捷運轉車，有人從地下街走向京站，也有人在大廳停下拍照，每天超過50～60萬人次穿梭其間，量體相當於一座中型城市的日生活人口，也讓北車成為全台最具戰略價值的零售與交通節點。

五鐵共構 帶來台灣最穩定、最多元的人潮

台北車站的特殊性，在於它是全台唯一同時匯聚高鐵、台鐵、捷運、桃園機場捷運與國道客運五大交通系統的樞紐。這五條路線將不同縣市、不同屬性的人群帶到同一個點上，從上班族、學生、返鄉旅客、觀光客到外籍旅人，成為台灣最多元的人口交集處。

這樣的結構，讓北車成為少見的「全天候商圈」。早上是通勤與學生為主，中午有辦公族與旅客交錯湧入，午後轉向觀光客與遊逛族群，到了晚上則成為夜間候車與晚餐客群的據點。這種時段差異，讓北車的消費模式比一般百貨更具活力，也更耐景氣波動。

從京站到地下街 北車已成多核心、多層級的商圈網絡

業界人士觀察，北車軌道商圈並不是單一商場的集合，而是一個由多個商業區塊組成的多元商圈，從北到南、從地上到地下，每個區域都有不同定位與客群。

像京站，就是結合影城、時尚、餐飲的現代商場；台北車站二樓以餐飲為主，消費者以通勤族與旅客為大宗；地下街延伸出多條路線，其中K區、Y區以動漫、模型、公仔與平價購物為主；西南側通往北門與郵政博物館，形成新興散步動線；東側則連接館前路、站前商圈，是老台北商業活動最密集的路段。

放眼整個北車周邊，不同商圈各有特色，互相不重疊，卻由北車的人潮串接而成一個完整系統。業界人士分析：「這種多核心、分眾化的結構，是北車與其他商圈最大的不同，也使得北車具有無比彈性與擴張性。」

雙子星案啟動 北車軌道商圈成形

而北車周邊還有台北雙子星（Taipei Twin Towers）開發案，該案在多次流標後，終於確定由藍天宏匯團隊接手，未來將結合商辦、酒店、零售、展演與交通服務，打造一座國際級複合式地標。宏匯集團董事長許崑泰曾豪氣宣示：「雙子星不只是一般的開發案，更將成為台北西區的城市門戶。」

對北車而言，雙子星不只是新的建築體，而是彌補長年商辦量體不足、強化城市迎賓門面的關鍵工程，尤其機捷直達雙子星後，外國旅客的第一個感受點，將從單純的車站空間，擴大到整座新開發案的多元服務與商業動線。

未來北車周邊的商圈不再是各自為政，而是被重新串連成可持續擴張的生活與商務網絡。隨著北車商場重新招標在即，加上京站與地下街累積的成熟客層，北車逐漸從單純的交通樞紐，轉變為台北西區真正的核心節點，一個以軌道為骨架延伸出的完整城市生活圈也因此悄然成形。