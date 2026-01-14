北車特定區域演練無差別攻擊 台鐵「這3天」實兵演習旅客別驚慌

為提升公共場所安全防護與重大突發狀況的應變能力，台鐵公司宣布將於台北車站特定區域辦理多場模擬無差別攻擊情境演練。（資料照片／張哲偉攝）





北捷12月發生隨機傷人事件，為提升公共場所安全防護與重大突發狀況的應變能力，台鐵公司宣布將在1月14日、20日與22日，於台北車站特定區域辦理多場模擬無差別攻擊情境演練。台鐵也提醒旅客，演習期間請事先注意相關時段與範圍，提早規劃行程，現場若遇引導請配合，不必驚慌。

台鐵表示，本次演習以實際可能發生的無差別攻擊事件為基礎假設，選定台北車站特定區內不同空間進行演練，採取「有實地實景、無固定劇本」的方式，直接運用現有設施、人力與設備，測試各單位在緊急狀況下即時應對流程。

4鐵、4街、微風廣場全納入 警消醫全面動員

演習範圍涵蓋「4鐵、4街及微風廣場」等9大事業體所屬場域，並結合台北市消防局、警察局、衛生局、鐵路警察局與捷運警察隊等外部單位，共同進行跨機關、跨體系的聯合演練，以整合公、民營部門資源，確保突發事件發生時，能兼顧車站運作與旅客安全。

14、20、22日接連演練 旅客盡早規畫行程

除了1月22日下午2點的正式演習外，1月14日與20日每日上午10點至下午4點以及22日上午10點，也將在月台、地下街或連通道進行無預警組合訓練。演練期間，現場可能會出現警消人員進駐、動線管制與疏散引導等，請旅客依現場指示行動，若行程緊湊，建議提前規劃，以免影響行程。（責任編輯：王晨芝）

