北車特定區明下午2時演練「無差別攻擊」應變 收到細胞簡訊先別慌

台北車站特定區22日將舉行「無差別攻擊事件演練」，民眾收到簡訊請勿驚慌。示意圖，李政龍攝



捷運台北車站、中山站去年底發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，外界關注公共區域危安事件政府應變能力。台北市政府宣布，明天（1/22）下午2時至3時將在台北車站特定區舉行「無差別攻擊事件」危安演練，屆時將發送細胞簡訊，收到通知的民眾請勿驚慌。

台北市政府指出，台北車站特定區是全國唯一五鐵共構車站，每天出入民眾達60萬至80萬人次，佔地廣大、地下空間複雜、管理單位多元，是我國最早成立聯合防災中心的共構車站。

廣告 廣告

市府表示，演習設定特定區內多處場域同步發生危安事件，突破過往預設劇本的模式，改以「實地、實景、有想定」方式進行，結合聯合防災中心運用現有設施設備及人員，真實演示各單位間的處置能力與聯合運作機制，驗證項目除聯合防災中心啟動及橫向通報、不同警察單位無線電通報及分工、大量傷病患處置及「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練等。

CBS內容為：[演練][疏散避難]1月22日14:05於臺北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。臺北市政府1999。（[Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on Taipei Main Station.For your personal safety,please remain calm,find cover nearby,and avoid gathering in the crowd. Taipei City Government 1999）

北市府提醒，屆時台北車站周邊或正在站內候車的民眾，手機將收到警訊通知，請勿驚慌。演習期間站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導人員指示。

市府建議，當天下午行經台北車站的旅客，應提早安排行程或預留充裕時間，以免受到演練管制影響。

更多太報報導

阿蘇火山直升機失事！航跡圖路徑曝光 2台人手機「1功能」搶命全靠它

網路群組票選中國籍女鄰居「社區毒瘤」 發起人慘了

兒子布魯克林掀家醜 貝克漢首度發聲「孩子被允許犯錯」