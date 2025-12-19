北車犯嫌張文軍方背景 國防部聲明：該煙霧彈非國軍制式裝備

台北捷運今天（19日）傍晚發生暴徒投擲煙霧彈、砍人事件，27歲嫌犯張文在台北車站、中山站投擲煙霧彈並持刀砍傷路人，全案共造成4死5傷。張文過去擔任空軍志願役，但在2022年因酒駕遭汰除。國防部今晚證實，張文因教召未到而遭通緝，另外，今晚他在兩地投擲多枚的煙霧彈，國防部澄清並非使用國軍制式裝備。

張文在北車、中山站投擲煙霧彈並持刀砍傷路人。（圖／翻攝畫面）

今年27歲的張文，今天傍晚5點24分，先是在北捷台北車站內丟擲煙霧彈並持刀刺傷路人，造成1死1傷，隨後轉移至中山站街頭投擲多枚煙霧彈，並拿出利刃隨機攻擊逛街民眾，再造成2名男子當場失去呼吸心跳、4人受傷送醫，最後闖進百貨大樓畏罪墜樓。全案共造成4死5傷。

國防部澄清張文使用煙霧彈非國軍制式裝備。（圖／翻攝畫面）

據了解，張文是桃園楊梅人，過去曾服空軍志願役，但在2022年因酒駕遭到汰除。國防部指出，張文在2024年11月空軍憲兵警衛營教召未到，後備指揮部依《妨害兵役治罪條例》移送地檢署偵辦，張文遭到桃園地檢署通緝在案。

另外，國防部也澄清，張文今晚分別在北車、中山站投擲的煙霧彈，並非國軍制式裝備。

