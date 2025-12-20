北車犯案後返旅館補充彈藥 嫌「5度變裝」偽裝路人逃逸

台北市 / 綜合報導

台北車站及捷運中山站昨(19)日傍晚相繼發生無差別攻擊案件，嫌犯張文相當狡猾，早在下午3點多就開始在中山區3度縱火，疑似想藉此讓警消疲於奔命，而且還多次變換交通方式，更是5度變裝，計劃好行進路線、預謀犯案，心思縝密程度令人發寒。

男子頭戴帽子，神色自若走進大樓內，旁人怎麼也想不到，他竟是剛犯下，北車無差別攻擊案的嫌犯張文，警方大動作搜查，張文投宿的這間旅館，因為他先在北車犯案後，竟大搖大擺，走回旅館補充彈藥，再到中山站2次行凶，而之所以能順利逃出北車，因為狡猾多次變裝，男子用手上衣物遮掩住口鼻，假裝路人，但他其實就是張文，煙霧彈丟了就跑，但這一切都在他的精心布局中。

下午3點多張文頭戴安全帽，在黑色休旅車旁鬼鬼祟祟，沒過多久車子就開始起火，多輛汽機車付之一炬，過程中他多次變裝，換交通工具，騎機車時穿米色外套，改騎單車時是黑色短袖，回到租屋處後換灰色雨衣，進到北車M8犯案，後續回到大同區旅館，再穿回米色外套加戴護膝，中山商圈犯案時又脫掉外套，從下午3點到晚上6點，3個小時內5度變裝。

內政部警政署署長張榮興說：「這個歹徒之前有到，以及他的住處去做一個縱火，那這個時間是，連續跟緊湊，所以他逃逸的時間，我們是在1個小時之後，才確認(嫌犯)的身分。」張文預謀犯案不只提前場勘，更規劃好行進路線變化穿著，刻意設下多個斷點增加查緝難度，實在狡猾。

