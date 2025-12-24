北市隨機殺人案 疑嫌犯哥哥北車獻花寫卡片謝余媽媽大愛
台北市19日發生隨機殺人案，繼嫌犯父母昨天向受害者及各界下跪致歉，他的哥哥今天也疑到北車獻花並寫卡片向死者余家昶致謝，感謝余母的大愛與包容，「謝謝您將英雄余家昶帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良」。
27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈與持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著墜樓不治，共釀4死11傷。
嫌犯哥哥疑今天下午到案發地台北車站M8聯通道獻花，並手寫卡片致協助阻止嫌犯的死者余家昶和余媽媽，署名「張嫌兄長」。
他在卡片中寫到，或許消失於社會的目光上，是最好的選擇，或許知道他根本沒有資格獻花，「但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣，也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上」。
他說，這麼多天以來，幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年、父母也無能為力的立場，不管是哪種立場，他都會給予尊重。
卡片內容提到，「家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力，進而做出逾矩之事」。
他說，余媽媽身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，「我為之動容不已...」。
他表示，知道這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對他來說都不重要，重要的是他能將以上這些話，還有最後一句交到余媽媽的身上，「謝謝您將英雄余家昶帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良」，最後也再次感謝余媽媽的大愛與包容。
其他人也在看
北市隨機攻擊案嫌犯金流、刀具來源曝光 所持平板電腦待破解
台北市19日發生隨機殺人案，警方今天表示，追查隨機攻擊案犯嫌金流得知，民國112年8月從保全公司離職後便無收入，僅靠薪資存款和母親金援。至於做案用的筆電，由於已遭張文燒毀，刑事局鑑識仍在盡力解密硬碟資料；平板電腦部分也委由業者協請美國廠商協助破解中。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 90
張文奪3命「專挑男性」下手 精神科名醫推測原因
張文這回隨機攻擊，釀成3名無辜男性死亡，也讓不少網友質疑，是不是特別鎖定男性出手？精神科醫師沈政男分析，張文恐怕是相較之下不忍傷害女性；也有網友推測可能是張文父親相對嚴厲，後來軍旅生涯也不如意，才導致張文對於男性產生報復心理。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前 ・ 發起對話
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 177
記憶體漲價潮蔓延！三星、海力士調高HBM3E報價20％
韓國「朝鮮日報」24日報導，三星電子、SK海力士等記憶體供應商已上調明年HBM3E價格，漲幅接近20％。一般而言，在新一代HBM產品問世之前，供應商往往會下調前一代產品價格，因此本次漲價在業界較為罕見。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
日本記者「徒手救騎士止血」疑染HIV？ 羅一鈞回應了
台北捷運台北車站與中山站商圈19日爆發隨機殺人案，釀4死11傷悲劇，事發當下日本記者木下黃太在第一時間就徒手替傷者止血，然事後傳出他恐面臨愛滋病毒感染風險。對此，疾管署長羅一鈞透過社群向他說明，強調他所施救的傷者並無感染愛滋病毒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
21年首次！新北消防站上世界的舞台 緊急應變學院獲國際認證
新北市政府消防局站上世界舞台，再創國際佳績。所屬緊急應變指揮學院（ERCA）於美國 ETC Simulation 主辦之「第21屆 ADMS 全球使用者大會」中，獲主辦單位特別認證為「世界級訓練中心（World-Class Training Center）」，並受邀與來自歐、美、亞共7國消防與應變單位進行專業交流。此項肯定亦為該大會創辦21年來，首次頒授此一殊榮，意義深遠。三立新聞網 setn.com ・ 20 分鐘前 ・ 發起對話
張文平板電腦私藏內容曝！愛日本動漫、玩女角手遊…1瀏覽紀錄最不尋常
桃園市27歲男子張文犯下駭人北捷隨機殺人案，釀成3死11傷慘劇，但他因犯案後墜樓身亡，犯罪動機成謎；因此辦案人員不放棄各種跡證，從查扣的平板電腦拼湊他數位足跡，從中發現，他喜好日本的動漫，又玩女性角色為主RPG手遊，喜好與一般年輕人無異，但是否與犯行有所關聯，尚無法證明。另一個怪異之處，則是張文曾大量搜索、瀏覽關於鄭捷的故事及文章，與犯案動機有無關聯也待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
他PO文讚張文英雄！走出法院怕露臉 網怒起底黑歷史、曾嗆「剴剴死好」
本月19日，張文犯下隨機殺人案，釀4死11傷慘劇，也造成社會重創，而事發之後，台北一名林姓男子，卻在網路發文大讚「張文是英雄」、「為什麼不等跨年開車撞人」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」等文字，由於案件引發社會高度緊張，警方隨即根據IP位置，循線追蹤到林男，檢方複訊後，法院裁定限制住居，網友起底他的黑歷史，發現他也曾發文嗆「剴剴死好」，引爆網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
前員工闖豐原民宅復仇！持刀砍「烤漆廠老闆」一度無生命跡象
25歲張姓男子疑因債務和合夥問題，持刀闖入37歲陳姓前老闆家中砍殺，導致陳男左頸部嚴重受傷，送醫後雖救回一命，但仍在加護病房觀察中。張嫌行兇後騎車逃逸，警方在1小時後於神岡區逮捕歸案。目擊者表示：「有人提到受害者脖子上有一刀比較深。」兩人曾是雇傭關係，卻因債務問題而決裂，才釀成悲劇！TVBS新聞網 ・ 28 分鐘前 ・ 1
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
下一個張文，會出現？預告攻擊39個捷運站…嫌遭拘提秒縮：只是開玩笑
繼北捷隨機殺人事件後，陸續有人在社群放話，揚言在大眾交通工具上發動襲擊；前天（21日）新北市林口警分局接獲報，有網友留言「下一個張文，會出現」，預告在8波攻擊行動，涵蓋39個北捷車站，再度引發社會不安。昨天（22日）警方循線逮捕，發文的林姓涉案人，落網後供稱「只是開玩笑」，由於正值敏感時機，且犯行重大，因此，警方向檢方建請羈押。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
校園割頸案 要多少傷亡才重視 教團促編專責預算
新北市楊姓國中生於前年耶誕節在校園內遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴，台灣高等法院於23日判決郭12年徒刑、林女11年徒刑，可上訴。楊姓少年家長哭訴台灣司法已死；全國教育產業總工會批評，這是整個教育行政體系長期放任校園安全制度空轉的結果，呼籲教育部立即編列專責校園安全預算，保護師生安全。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
「少事法把我打到遍體鱗傷！」校園割喉案乾哥改判12年 受害者父悲喊：司法已死
新北市一名楊姓國中生前年耶誕節在校園內，遭「乾哥」郭姓少年持彈簧刀割頸致死。一審法院認定，郭男與涉嫌教唆的「乾妹」林姓少女犯下殺人罪，分別判處9年與8年有期徒刑。案件上訴後，台灣高等法院今（23日）改判郭男12年徒刑、林女11年徒刑，全案仍可上訴。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中皮條客兼販毒「一通電話到你家」 警扣１５萬毒品檢起訴
記者陳金龍／台中報導 三十八歲張姓男子是皮條客，旗下有三名傳播小姐，近月間還從事販售…中華日報 ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話
割頸案「乾兄妹」各判12年、11年合理嗎？網路投票超震撼
新北市楊姓國中生前年在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女各被依殺人罪判決，郭姓少年12年徒刑、林女11年徒刑，可上訴。對此，楊生父母痛哭失聲喊「台灣司法已死」。有YouTube頻道針對「少年割喉案二審乾哥判12年，乾妹判11年，比一審各加重了3年刑期，你認為司法這樣合理嗎？」進行網路投票，截至今天（24日）晚上，高達92%的網友認為「不合理，判決無法還被害家屬公道」。中時新聞網 ・ 58 分鐘前 ・ 1
北車英雄余家昶捨身救人喪命！家屬回捐2百萬善款 張善政曝暖心原因
張善政表示，余先生是設籍於桃園的市民，市府得知噩耗後，立即主動了解家屬狀況，同時考量家屬正承受極大的悲痛與衝擊，因此在表達關懷的同時，始終以不打擾為原則，尊重家屬的心情與需要。家屬需要時間平復心情，專心處理後事。對此，市府完全依照家屬的意願與節奏，在適當...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 發起對話
展現大愛！兒因擋刀喪命 余家昶母親「不怨張文」：跟他父母沒有關係
27歲凶嫌張文19日在捷運台北車站隨機攻擊，該起事件也釀多人傷亡。設籍桃園市龍潭區的余家昶，在第一時間勇敢阻攔，雖阻止傷害擃大，但也因此離世。余母今（23）日受訪說，「我們都沒有怨他，他人也往生了，我但願我們全國世界，給他爸爸、媽媽一個安慰」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 185
民間捐百萬救災車 台南消防局疑涉貪突遭搜索
廉政署南部地區調查組，今（24）日上午率隊搜索台南市消防局，檢調證實是在偵辦這個月才剛閃電請辭的李姓前消防局長等人涉嫌的貪瀆案件，共約詢涉嫌人4人、證人6人，而現在有消息傳出，偵辦內容疑似就要調查民間...華視 ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
首談私密影像外流 炎亞綸認桃色風波身心俱疲
藝人炎亞綸近日登上薔薔主持的節目《薔栗膠》，罕見鬆口談及塵封多年的感情往事，以及前段時間私密影像外流與情感風波，炎亞綸也低調表示「演變到這個狀態，我也是前所未料。」經歷桃色風波轉眼變成對簿公堂，炎亞綸指出「理性上我知道我有更多要注意的地方，感性上我無法完全理解，即便到現在，當時對我來說就是一個交往的自由時報 ・ 1 天前 ・ 17
諾羅病毒高峰期來了 專家警告：食用「這2種食物」要特別小心
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】根據衛生福利部食品藥物管理署統計，104年至112年間，諾羅病毒為國內食品中毒最主要病因，且好發於每年11月至隔年3月。諾羅病毒會引起急性腸胃炎，人類為唯一宿主，主要經糞口途徑傳播，即使少量病毒也能致病，傳染力極高。 冬季高峰期來臨 接觸污染物即有風險 諾羅病毒可長時間存在於患者的糞便與嘔吐物中，透過共食食物、水、器皿，或接觸受污染的物體表面而感染，因此確實進行環境清潔與消毒相當重要。 臺北市政府衛生局表示，常見引發食品中毒的食物包括受污染的生蠔、生魚片，以及未經充分加熱的即食食品，如三明治與生菜等。高風險族群包含長者、孕婦、嬰幼兒與免疫力較弱者，人口密集的飯店、校園與餐飲場所更須提高警覺。 症狀多為腸胃炎 潛伏期約一至兩天 臺北市政府衛生局指出，感染後約24至48小時出現症狀，常見表現為噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，部分患者會有輕微發燒，病程多於1至10天內逐漸恢復。 四大防疫重點 防止群聚感染擴散 臺北市政府衛生局提醒，民眾與食品業者可透過勤洗手、避免生食、確實區隔病患及加強環境消毒來降低感染風險。飲水應煮沸後再飲用，食物需充分加熱，諾羅病毒於85至90°C健康醫療網 ・ 10 小時前 ・ 7