北市隨機殺人案 疑嫌犯哥哥北車獻花寫卡片謝余媽媽大愛

台北市19日發生隨機殺人案，繼嫌犯父母昨天向受害者及各界下跪致歉，他的哥哥今天也疑到北車獻花並寫卡片向死者余家昶致謝，感謝余母的大愛與包容，「謝謝您將英雄余家昶帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良」。

嫌犯哥哥疑24日下午到案發地台北車站獻花，並手寫卡片致挺身攔阻殞命的余家昶與余媽媽，文末署名「張嫌兄長」。（中央社／民眾提供）

27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈與持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著墜樓不治，共釀4死11傷。

嫌犯哥哥疑今天下午到案發地台北車站M8聯通道獻花，並手寫卡片致協助阻止嫌犯的死者余家昶和余媽媽，署名「張嫌兄長」。

他在卡片中寫到，或許消失於社會的目光上，是最好的選擇，或許知道他根本沒有資格獻花，「但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣，也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上」。

他說，這麼多天以來，幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年、父母也無能為力的立場，不管是哪種立場，他都會給予尊重。

卡片內容提到，「家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力，進而做出逾矩之事」。

他說，余媽媽身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，「我為之動容不已...」。

他表示，知道這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對他來說都不重要，重要的是他能將以上這些話，還有最後一句交到余媽媽的身上，「謝謝您將英雄余家昶帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良」，最後也再次感謝余媽媽的大愛與包容。