北車男咆哮「要去中山站」引恐慌！黑衣哥出手制服稱「延續英雄火種」

[Newtalk新聞] 台北車站連通道昨日下午驚傳騷動，一名陳姓男子情緒失控，不斷大聲咆哮「不要上車」、「我要去中山站」，並在連通道狂奔，所幸一名黑衣男子當場撂倒陳男，捷運人員也緊急用辣椒水制止，警方獲報後緊急到場壓制，訊後警方依《刑法》恐嚇公眾罪嫌移送北檢偵辦。

警方指出，陳姓男子在台鐵閘門口附近突然情緒激動，一邊高喊「不要上車」、「我要去中山站」，同時狂奔造成附近民眾恐慌，現場因噴灑防狼噴霧，刺鼻氣味一度波及周邊民眾。檢方訊後依妨害秩序、恐嚇危害安全等罪聲請羈押。

民眾目睹一名黑衣男子見義勇為，當場撂倒陳男並上傳社群平台，引來當事人留言補充事件經過，黑衣男稱原本只是迷路，恰巧發現一條能通行的手扶梯，沒想到與警方追捕路線交會，並謙虛表示「其實警察一定抓得到，我是多餘的」。

同時黑衣男指出，發現陳姓男子雙手空空，才會出手制止，提醒民眾若遇到類似狀況，仍應以自身安全為優先，「該逃還是請逃，因為辣椒水不管是誰噴，在附近真的很嗆。」最後更向已逝英雄余家昶致敬「英雄您的火種 會有人延續」。

網友紛紛留言大讚「沒穿披風卻很潮的英雄」、「快狠準直接壓制」、「真的超帥，反應快又果斷」、「謝謝你的勇敢，也要注意安全」、「摔完人就瀟灑離開」。

警方指出，陳姓男子疑似精神狀況不穩，並持有身障證明，其父母事後也趕赴鐵路警察局台北分駐所了解狀況。訊後警方依《刑法》恐嚇公眾罪嫌，將陳男移送台北地檢署偵辦。檢方訊後依妨害秩序、恐嚇危害安全等罪聲請羈押。

