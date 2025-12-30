北車男失控大鬧！亂按北捷緊急服務鈴喊「台鐵出軌」 警壓制逮人

北車12/30有位男子跑來跑去高聲咆哮還四處按警告鈴，警方到場將他壓制。Threads@soulmagicpower授權提供



台北車站今（12/30）日下午，有位陳姓男子在站內情緒失控，手持寫有「台鐵出軌，請改搭其他交通工具」字樣的紙張，不斷在地下三樓「三鐵共構」區域跑來跑去，一直按緊急服務鈴與警報設備，還高聲咆哮要民眾不要上車，嚇壞現場不少旅客。

警方調查，這名年約28歲的陳姓男子當天下午約2時許，搭乘捷運板南線抵達台北車站後，先在站內觸動消防鈴，隨後又試圖重複按壓相關警報設備，導致警報聲大作。期間，陳男不斷在站區內來回跑動，大聲喊叫「我要去中山站」、「不要過來」、「我會傷人喔」等語，並一度持續咆哮，造成現場氣氛緊張。

站務人員見狀立即上前制止，惟陳男情緒持續激動、拒絕配合，甚至按下多處緊急服務鈴。站方評估其行為可能危及其他旅客安全，遂使用辣椒水噴灑制止。陳男雖隨即被壓制，部分往來旅客也受到辣椒水波及，出現咳嗽、打噴嚏等不適反應。

鐵路警察局獲報後迅速派員到場，將陳男帶回派出所偵訊。警方指出，陳男當時言行混亂，詢問其按壓緊急服務鈴的目的時，僅喃喃自語，無法正常應對。

警方表示，陳男持有「台鐵出軌」字樣紙張並在公共場所散布相關訊息，已造成大眾恐慌，行為涉及恐嚇公眾，警方依現行犯將其逮捕，訊後將移送地檢署偵辦。家屬獲報後亦到場，配合警方協助安撫與後續處理。全案相關細節，仍待進一步釐清。

