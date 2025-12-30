北車男失控暴走！狂喊「我要去中山站」遭壓制送辦 警方還原事發經過

記者林盈君／台北報導

今（30日）下午，台北車站地下三樓，一名陳姓男子突然情緒失控，不斷表示要去中山站、還大喊「我會傷人喔」，嚇壞不少民眾，捷運公司人員擔心波及其他民眾，朝男子噴灑辣椒水，最終由鐵路警察帶回派出所。而警方也還原事發過程，警方指出，陳男搭乘捷運到北車，先是在站內按下消防鈴，出站後又想再按，站務人員發現後前往制止，但陳男卻情緒激動，才噴辣椒水壓制。

陳男情緒失控按狂消防鈴遭制止，最後被噴辣椒水送辦。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳男於今天下午，搭乘捷運板南線到北車站之後，他先是在站內按消防鈴，出站後又想要再按，被站務人員制止，不過陳男卻不聽勸阻，甚至一度情緒激動、大吼大叫「不要過來」、「我會傷人喔」，嚇壞經過的民眾，捷運人員遂噴辣椒水制止陳男，警方獲報後也到場，隨即上前將陳男壓制。警方表示，陳男觸犯恐嚇公眾罪，被依現行犯逮捕，訊後移送北檢偵辦。

陳男情緒失控按狂消防鈴遭制止，最後被噴辣椒水送辦。（圖／翻攝畫面）

陳男情緒失控按狂消防鈴遭制止，最後被噴辣椒水送辦。（圖／翻攝畫面）

