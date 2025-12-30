北車男子涉按火警鈴、攻擊他人 北捷：依法送辦不輕縱

鐵路警察局臺北分駐所所長洪金德表示，「本分局員警獲報立即到場，因該男子於捷運站內任意按壓火警鈴造成民眾恐慌，經台北捷運站務人員制止不聽，遂對其噴灑辣椒水阻止，警方依恐嚇公眾現行犯逮捕後移送台北地檢署偵辦。」

警方調查，這名男子在台北車站地下3樓三鐵共構處大聲咆哮，他稍早在捷運站內，任意按壓火警鈴，還攻擊前往制止他的站務人員，警方依恐嚇公眾現行犯逮捕後，移送台北地檢署偵辦。而台北捷運公司表示，強力譴責民眾使用暴力，依法送辦，絕不輕縱。