北車監視器出包？傳警調閱張文行凶畫面一片黑

張文犯下隨機殺人案時，傳出部分監視器「黑畫面」。（圖／東森新聞）





張文19日在台北車站、中山商圈無差別攻擊，造成4死11傷。卻傳出M7、M8出口附近的部分監視器出現黑畫面，導致警方無法在第一時間追查。對此，捷運局作出回應。

警方獲報後原想調閱監視器，卻發現部分監視器有黑畫面，導致無法在第一時間掌握張文的行蹤，張文也得以變裝離開。對於部分監視器出現黑畫面，捷運局說明，獲報當時即派同仁全力協助警方調閱監視器，不過還未對監視器情況作出具體回應。

警方在其平板電腦雲端發現一份詳細的犯案計畫書，內容除標註犯案時間與地點，甚至連行走路線、所需時間，以及用餐、休息安排都逐一列出，顯示其事前準備相當縝密。

廣告 廣告

警方也發現，張文在計畫中安排多起縱火行為，意圖先製造混亂再進行攻擊，並透過網購平台購買行李箱、防護用品及露營用刀具等物品，全程皆為個人行動，未發現與任何組織或他人共謀。

更多東森新聞報導

差一步成大屠殺！張文汽油彈意外起火 原始計畫曝光

北捷嫌張文父母現身不發一語 喪命騎士姊姊：不會原諒

張文奪3命後墜樓亡 清晰正面照曝...學校回應了

