北車監視器疑出包? 傳警調閱張文行凶畫面 一片黑

台北市 / 綜合報導

台北車站19日發生無差別攻擊事件，沒想到卻傳出捷運警察要調閱嫌犯逃逸路線時，卻發現多支監視器失靈沒有畫面，導致第一時間無法掌握張文逃亡路線的消息。對此，北捷總經理今(21)日承認，確實有1組監視器畫面故障，但都有備援設計，逃亡畫面也都有完整追溯。

煙霧彌漫，尖叫聲此起彼落，所有人四處逃竄，19日台北車站，發生無差別攻擊事件，27歲嫌犯張文痛下毒手後，立刻變裝，混入人群離開現場，但現在卻傳出監視器畫面，可能失靈。

廣告 廣告

記者黃柔蓉說：「重回事發現場，當時候張文就是在，北車M7出口連通道犯但現在卻傳出捷運警察第一時間，要調閱監視器畫面時，卻有好幾支畫面是呈現失也導致說張文的逃逸畫面無法串連。」

根據了解，捷警第一時間，派出兩組人，分工調閱監視器畫面，釐清張文犯案路徑，以及逃逸路線，但同時發生好幾支畫面失效，無法即時掌握張文，逃逸方向連貫性，延誤抓捕「黃金時間」，讓民眾相當憂心。」

民眾說：「應該定期的檢查說，到底失靈的狀況是怎麼樣的狀況，要不然就是大家會人心惶惶，這事情已經所以大家一定要就是要務必小心一點留意這個部分。」

民眾說：「有一點(擔心) 一定就會覺得說當下那個畫面不見然後就完全不知道當時的情況。」民眾說：「可能要再多注意一下那個監視器的方面。」對此 北捷回應，公司全力配合警方辦案調閱當時已派同仁協助。

21日北捷總經理再次說明。北捷總經理黃清信說：「我們當初在整個設計的時候是有一個備援的一個觀點那事實上我們這一次反應確實有一組，就在事發的前一天它的硬碟的磁區發生故障，因為這個地方是封閉區那相關的這個鏡頭事實上，我們都有取得所有的動線，從這個他從M8進來一直到這個中山站這個就是說地下街中山地下街出到這個地面層事實上整個路徑的畫面我們都有完整的一個追溯。」追捕犯人分秒必爭北捷這回可得將螺絲拴緊防範未然。









































原始連結







更多華視新聞報導

柱子遮蔽成「監視器死角」 男稱手機3月內2度失竊

北車犯案後返旅館補充彈藥 嫌「5度變裝」偽裝路人逃逸

「隧道有鬼」嚇崩！ 黑影照瘋傳 監視器拍到3個人

