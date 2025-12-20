北車砍人案釀死傷！北捷「閘門全開免刷票」 民眾讚反應迅速

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台北市昨（19）日發生隨機砍人事件，連同嫌犯張文在內共造成4人死亡、11人受傷。事發當時，台北捷運第一時間啟動緊急應變機制，站內多處閘門顯示「免刷票，請速出站」的畫面，協助乘客迅速疏散。相關畫面在網路曝光後，引發許多民眾大讚「北捷反應好快！」

嫌犯張文昨（19）日傍晚在北捷台北車站Ｍ7、M8出口附近丟擲煙霧彈並隨機砍人。（圖／翻攝畫面）

一名網友在Threads分享，當時捷運閘門螢幕同步顯示中英文告示「免刷票，請速出站，No card required, Leave immediately」的畫面，是北捷為了緊急狀況加速人群疏散的應對措施。

不少網友肯定北捷的處理方式，「北捷在這方面做得很好」、「北捷反應很快」、「真的很棒，感謝你們的應變能力，減少很多傷亡」、「北捷反應值得讚賞」、「謝謝分享，不然沒遇過當下真的會不知道該怎麼辦，希望大家以後不要再看見這種畫面」、「謝謝你們的付出和幫忙」，有人則表示，「我覺得應該要改變顏色標示緊急狀況。」

也有當時在現場的乘客分享親身經歷，「我在M8附近的出口，當時離事發才10來分鐘，北捷反應很快，馬上派人疏散，開了所有能開的閘門，配合工作人員在旁邊大喊：不用刷卡，趕快出去！」不過他也提到，現場其實相當混亂，因為很多人沒看到煙霧，以為只是一般狀況，還在閘門前排隊刷卡，讓工作人員相當無奈。

