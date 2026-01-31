北車精華地段飯店翻車！掀開床單驚見「床墊都是蟲」還爬進包包…觀傳局出手了

台北車站附近某飯店出現床蝨，工作人員卻消極處理。圖／翻攝自Threads

隨著農曆新年即將到來，不少民眾都已安排連假出國旅遊的行程，也希望能在這趟旅程中住到舒服乾淨的飯店，然而一名網友抱怨，他日前入住台北車站附近某飯店後，半夜驚見床上出現床蝨，掀開床單後公衡發現床墊滿是蟲屍與排泄物，嚇得他趕緊向櫃檯人員反映，未料卻遭冷處理，讓他氣炸直呼：「在北車住宿真的要慎選飯店！」消息曝光後頓時引發熱議，也釣出北市觀傳局現身回應將介入了解。

一名網友日前在Threads上PO文抱怨，他這天入住台北車站附近的鉑泊客飯店，然而一進門就聞到室內飄散怪味，更在半夜發現床上冒出「紅色的蟲」。原PO一查才知竟是床蝨：「這種蟲很容易夾帶回家，這是很嚴重的問題，當然我也不敢再住了。」

只是原PO向櫃檯人員反映之後，對方的態度卻相當冷漠，也沒向他道歉，直到他再三要求才願意協助處理：「我的衣服、書包等東西全部都要烘乾隔離，而且我親眼看到有蟲跑進我書包裡面，接著就找不到了，大崩潰！」原PO後來和櫃檯人員一起進入房間檢查，怎料一掀開床單，竟看見床墊上都是大大小小的蟲與排泄物。

台北車站附近某飯店出現床蝨，工作人員卻消極處理。圖／翻攝自Threads

原PO表示，飯店櫃檯人員一開始以「可能是其他旅客夾帶進來」為由推卸責任，只是床墊明顯可見旁邊還有蟲殼，也讓他認為實則是飯店工作人員沒有做好清潔作業，「況且不論是哪裡來的，我就是被嚴重影響到了，房間不能住，東西都要清潔，還要怕把蟲帶回家！」更糟糕的是，原PO半夜為了處理此事根本沒辦法入睡、隔天還要上班，也讓他無奈直呼該飯店環境糟糕至極：「處理的態度也讓我覺得很差勁！」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都提醒原PO可在該飯店的Google評論上留言分享這次經歷，提醒其他旅客務必警惕：「建議不要糾結在這裡，要去寫在Google裡面，提醒大家不要再去了」、「旅館對Bed bug的反應也太沒警覺！這根本是旅宿跟旅客的大敵，發現就要大規模地除蟲消毒隔離了」、「床虱的咬痕，一般都是一直線三個红點，另外要確定千萬不要將床虱帶回家，那會使你居家的大災難。 行李衣物絕對要放在外面熱烘」、「這家竟然這麼糟糕⋯有點太誇張了，他還開在精華地段耶！」

另外，文章還迅速釣出台北市觀光傳播局發現，小編也在留言回應：「您好~觀傳局收到了，立刻來了解處理！」

業者道歉了：積極商討補償

對此，鉑泊客稍早前發布公告表示，工作人員在接獲通知第一時間即刻採取行動，並聯繫專業消毒公司與隔天一早對受影響房間進行最高規格的臭蟲清消作業。業者強調，經消毒人員全面檢查後，至於館內其他房間則未發現類似狀況，但為安全起見，目前暫不對外開放該房間。

​鉑泊客指出，目前已與專業公司規劃全館深度消毒日程，預計會在2月2日立即依照時程執行，務必提供旅客安心的住宿環境。另外，鉑泊客表示，工作人員當下已立即協助受影響的旅客高溫烘乾消毒其衣物，並安排更換房間，也對於打亂對方行程及造成的困擾一事致上最深的歉意，目前也在持續與該旅客保持聯繫，積極商討後續的補償事宜。



