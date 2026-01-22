北車維安演練落幕！蔣萬安預告將有「跨縣市」大型演練

台北市府於1219事件後，即刻規劃三階段的維安演練，蔣萬安指出，今天的維安演練已經要克服相當大的困難，但未來還會有第三階段跨縣市的大型演練。（圖／李俊賢攝）





有鑑於1219事件，台北市政府歷經一個月左右跨局處整合規劃，今天下午在台北車站舉行聯合危安演練，下午蔣萬安市長全程參與，演練最終順利結束，蔣萬安除了感謝各局處單位的橫向整合，也帶領同仁一起為基隆殞命的消防小隊長默哀，會後蔣萬安受訪時說，建議民眾如遇突發狀況切記「逃躲報」三字訣，另外蔣萬安也遇到，這次演練只是1219事件後的只是第二階段，未來還會有第三階段的跨縣市大型演練。

今天下午兩點，市長蔣萬安準時抵達北車內的聯合防災中心，首先蔣萬安透過監視器畫面掌握維安運作，以及歹徒於臺鐵月台層丟擲煙霧彈之應變處置，月台現場模擬持刀歹徒投擲煙霧彈攻擊等車民眾，警方火速趕抵後立即以電擊槍將歹徒制伏。

廣告 廣告

市長蔣萬安現場觀看模擬歹徒發動恐怖攻擊。（圖／李俊賢攝）

接著場景移至台北車站三鐵共構區靠近淡水信義線，這次蔣萬安等一行人徒步移往現場，近距離觀賞現場模擬歹徒持刀傷人，以及警消單位如何制伏歹徒、搶救傷患等作為，模擬現場相當逼真，據悉警方即發的電擊槍也都是來真的，最後情境模擬逃逸歹徒來到車站連通地下街，由於制伏歹徒後發現有爆裂物，刑事局也出動防爆人員以X光機即刻處置。

現場模擬民眾遭砍傷，現場噴濺的血幾可亂真。（圖／李俊賢攝）

最後蔣萬安回到位在北車東三門外的前進指揮所，於大傷指揮站視察運作狀況，蔣萬安也仔細聆聽各單位負責人報告，演練在一小時後順利結束，最後蔣萬安移步道北車大廳內，因昨天深夜基隆才發生消防小隊長救人殉職的悲劇，蔣萬安率先帶領同仁默哀，隨即也向參與演練的各單位同仁表達最深的謝意及肯定。

蔣萬安率領同仁對昨天不幸罹難的消防小隊長默哀。（圖／李俊賢攝）

蔣萬安受訪時指出，這次維安演練地點因為有「9大事業體」（包括四鐵、四個地下街及微風商場）動線複雜難度高，事前規劃整體情境模擬想定是高危險性，這次看到不管是從防災中心的指揮調度到月台的搶救、逮捕嫌犯以及追捕歹徒到地下街，各個環節都相當真實。

市長蔣萬安呼籲民眾，如遇到突發狀況切記「逃躲報」。

此外，這次各單位演練都很到位和紮實，未來不會鬆懈，若今天有哪個環節需要精進改善，我們即刻校正，對於民眾看到煙霧彈要如何應對，蔣萬安提醒「逃躲報」並遠離現場，蔣萬安也呼籲民眾不要圍觀拍照，如果沒有辦法遠離，民眾可以找遮蔽安全處所躲避，再來才是報警，遇到突發狀況切記「逃躲報」。最後蔣萬安預告，未來還會有第三階段針對雙北複雜區域進行更大強度的演練。

更多東森新聞報導

二寶爸給萬元、筆電！捷運廁所7度激戰少女 下場慘了

基隆勇消3入火場 同僚急扛上救護車 崩潰喊：你給我起來

快訊／新北死亡車禍！疑打滑與自小客碰撞 騎士送醫不治

