北車續約爭霸戰1／北車續約案2026年見分曉 「衛星車站」成溢價效益考量關鍵

暌違許久的北車商場將於2026年7月底到期，台鐵將重新招標。因位於五鐵共構加上附近台北車站雙子星（Taipei Twins）即將落成，自然成了許多業者競逐要地，包括12月出席招標記者會交通部長陳世凱都直言，「希望有個煥然一新的台北車站，這次招標業者和金額也創新歷史新高。」而因為1219隨機攻擊案，招標日期延至2026年1月，且新增功能定位。

1219隨機攻擊案令人感受傷痛，也讓一起令人矚目的台鐵招標案有了新動態。根據台鐵表示，考量攻擊案的隨機不可控性，合約內容將新增功能定位，因此公開招標時間從年底延至明年初。

為何該項招標案如此引人注目？台鐵資產開發處處長劉睿紘表示，此次招標內容包括台北車站大樓G+2、G+1、U+1層增建、改建、修建及營運移轉案；「不只是重新拉皮，軟硬體都有變動，因此將新增合約內容並延後至明年初公開招標，民間投資金額至少7.26億元。

台鐵、高鐵、捷運、機場捷運、國道與市區客運等運輸系統之5鐵共構的台北車站基地面積72393平方公尺，每日來往人次達60萬以上，為全台人流最密集的車通樞紐，這是優勢之一。「考量投資金額較大、建設時間也較久，因此合約經營時間延長為15+8年，」他透露，「北車屬首都地標，商場也要滿足國內外美食，國際友善提供多國語言，做到行銷台灣觀光目的。」

交通部長陳世凱表示，希望北車新招標案能為台北車站帶來不一樣的改變。

由於1219隨機攻擊案劉睿紘指出，台北車站商場促參招商案延至1月初公告招標，會有2個月至2.5個月等標期，3月截標、4月底決標、6月簽約，簽約後業者就能進行施工，施工期間約2年8個月時間。

一開始喊出約有10家業者評估參與，目前浮出水面包括原先承租商微風集團，以及統一、冠德（Global Mall）、微風、東森、新光三越、潤泰（City Link母公司）、京站等。

在商言商，「軌道經濟」魅力大，剛開幕三重CITY LINK會後，母公司潤泰新董事長簡滄圳證實，「有意2026年競標。」他表示，近年包括南港、松山等持有地上權資產開發經驗，透過CITYLINK商場可為住宅開發案加分，形成綜合開發協同效應。

「北車商圈未來還有雙子星大樓可望提高質感，北車商場勢必也要做質感改變，以開發建築與設計技術為優勢的潤泰新一定會參與競標，且不排除往中南部拓展，」他說。

最後一句話讓人玩味，北車商場一案，除了交通與週邊效益外，還有衛星車站的開發效益。台鐵總經理馮輝昇接受媒體訪問時提及，儘管高雄車站和鳳山站的招商案近期都遇到流標情形，但長遠來看，高鐵南延到高雄車站，在跳島效應的影響下，將串起和高雄機廠、鳳山站三點連一線商機。

台北車站集聚車流與人流，加上許多新開發案，「軌道經濟」所帶來的溢價效益才是業者看中。

對在台北市西區已經有站前店作為據點的新光三越來說，若能拿下台北車站，則可以往北連通，不僅再額外增加一個據點，同時還能以地利優勢，形成一加一大於二的效益。目前台北車站K區地下街打造東森廣場的東森集團、2019年丟掉車站據點的統一集團，對於競標北車商場都是磨刀霍霍而來。

