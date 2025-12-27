北車續約爭霸戰2／父親廖偉志讓北車「麻雀變鳳凰」 獲利和體面讓微風廖鎮漢輸不得

難得出席公開場合的微風集團董事長廖鎮漢（左2），出席北車點燈活動，深化與台鐵20年交情，不言而喻。（台鐵提供）

無庸置疑，台北車站續約案是2026年零售業一齣必定上演的大戲。微風集團經營台北車站商場近20年，這次是關鍵保衛戰。台北車站作為首都地標與唯一五鐵共構，更吸引許多業者積極爭取搶標進駐。

還有約1年時間，但自2025年中旬開始，台北商場續約案消息不斷。北車商場目前由微風集團經營，自2005年接手至今已20年，根據合約將於2026年7月24日到期。

根據台鐵統計，微風台北車站商場（以下簡稱北車微風）自2010年啟用以來，已成功將營業額從8.3億元提升至去年的近29億元，成長幅度高達346％；台鐵公司收益更是從5000萬元，增加至2.3億元，暴增472％。

如此好成績，這可以說是微風集團創辦人廖偉志眼光獨到。當年他得標時，笑開懷地說，「這是國家門面，微風肯定要為國爭光，不能丟臉」。一個念頭，二樓美食街如同百貨公司的亮眼，許多國際品牌紛紛進駐，有時等待車班時，喝杯咖啡還一位難求。

也難怪擁有主場優勢的微風，在今年周年慶記者會後，策略長廖曉喬就以「雖然十面埋伏，但我們勢在必得，」氣勢磅礡地回應。而一向很少露面的微風董事長廖鎮漢則出席11月初北車耶誕點燈的活動主軸「當微風點亮北車」，自然感受微風捍衛北車的企圖心，更是一份守護住父親心血的情感。

軌道經濟帶來的不僅是車流和人流，現在甚至已經「溢價」到衛星車站。

當日受訪，交通部長陳世凱也提出希望在北車中加入旅館項目，但，業者評估台鐵這次開出條件應該不低，「等於一次大整理，」一位參與業者高層表示。但這對新業者來說會是很大的成本壓力。

完工後每年收益預估逾2億元，新約將於2041年到期，若15年期間至少8年績效評價達優等以上，將有優先議約資格，最長可經營至2049年。車流加上人流，以及周邊重大開發案如雙子星加持等多重優勢，自然引來各方業者競逐。

一開始喊出約有10家業者評估參與，目前浮出水面包括原先承租商微風集團，以及統一、冠德（Global Mall母公司）、微風、東森、新光三越、潤泰新（City Link母公司）、京站等。但業者最少需投入7.26億元進行精緻裝修。至於收益部分，目前台鐵收取的權利金及租金合計2億多元。

隨著零售市場變化，廖鎮漢是否能守住曾在父子倆手上將其「麻雀變鳳凰」的北車商場，不僅挑戰他的出招智慧，也是守住一份體面。

