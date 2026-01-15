北車美食樓層重新招商 首創權利金累退盼與廠商共享成果

頗受各界好評的台北車站美食街將打造新樣貌。台鐵公司今天(15日)宣布「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」自即日起公告招商。台鐵希望投標廠商能共同打造煥然一新的首都新門戶，並表示這次他們採用營運權利金累退制，就是賺越多、台鐵抽成越少，希望跟廠商共同分享成果。

台北車站每天都有60萬人次的人流，美食餐飲和各式伴手禮商店也深獲好評。不過由於合約到期，台鐵公司宣布即日起相關樓層營運案正式公告招商，並於3月20日下午截止收件。

廣告 廣告

台鐵表示，北車附近還有台北雙星和不少公辦都更案在進行，未來有龐大商機，他們希望投標廠商能以意象再造、魅力美食、魅力SHOPPING、公益文化、安全環境、國際觀光、國際友善以及AI智慧運動等八大發展主軸，與台鐵共同打造首都新門戶，開啟城市印象新篇章。台鐵公司總經理馮輝昇：『(原音)希望透過這樣八大主軸的推動，讓我們台鐵公司跟未來得標廠商一起共同努力，透過北車的ROT案，重新塑造首都門戶的新意象，讓更多的國外旅客、國內民眾了解台灣的文化，了解台灣的美。』

由於北車之前才發生過攻擊事件，台鐵表示，這次招商重點特別加入「打造安全環境」，具體做法由廠商規劃，但包括使用防火耐燃材質、旅客疏散動線、以及萬一有緊急事故時的快速通報必須納入。

這次較特殊的是營運權利金採取累退方式，也就是廠商營業額越高，台鐵抽成反而越少。目前規劃年營收新台幣35億元以下為5.15%，若超過40億元為5.0%，若超過50億元則降到4.0%。馮輝昇表示，北車掌握流量密碼，去年的年營業額近新台幣30億元，他們希望藉此模式讓未來營業額上衝到新台幣50億元，也讓國人感受到北車重新改造的意願跟企圖心。

台鐵也強調，得標廠商在過程中須採取分期分區增改修建，營運不能中斷，增改修建期最長為2年8個月。