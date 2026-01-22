北車聯合演練 北市警局發布CBS告警 強化應變

（記者卓羽榛臺北報導）為因應「1219事件」，並全面檢視大型交通樞紐面對突發治安事件之應變作為，近日於台北車站共構區辦理跨單位聯合演練，臺北市政府警察局針對捷運及地下空間可能發生之重大暴力事件，實施完整應變流程測試。



本次演練以驗證台北車站共構區內「四鐵四街一微風」所建立之自衛聯防體系為重點，測試各單位於第一時間的通報、疏散引導及初步應處能力，並檢視與警察局分工合作之實際運作情形，以防止民眾遭受進一步傷害。



演練期間，警方首次於台北車站啟動「告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS）」，即時向特定區域內的行動裝置發布告警訊息，清楚指引民眾立即疏散或採取就地避難等必要措施，藉此驗證在緊急狀況下，是否能迅速向不特定多數民眾傳達正確避難資訊，降低恐慌與傷害風險。



同時，警察局藉由本次演練檢驗警力部署速度、地下層無線電通訊順暢度，以及現場狀況回報臺北市政府及內政部警政署之通報機制，確保指揮體系運作完整、資訊傳遞即時。另本局捷運警察隊現已可即時調閱臺北大眾捷運股份有限公司之錄影監視系統畫面，並積極執行捷運公司監視器擴大介接至本局各分局錄影監視系統之工作。



演練結果顯示，各參演單位依分工迅速執行任務，警力能於短時間內完成部署，通訊、通報與CBS告警發布流程均運作順暢，成功完成歹徒圍捕與傷患救治之模擬任務。警察局局長林炎田表示，未來將持續透過演練精進應變作為，並滾動式檢討CBS等告警機制運用時機，以確保市民與旅客安全。