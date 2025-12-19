北車與中山站連環攻擊！嫌犯丟煙霧彈、持長刀隨機砍人釀9傷4命危

台北市今（19）日傍晚發生多起隨機攻擊事件，造成共9人受傷，4人命危。嫌犯先是在台北車站投擲煙霧彈造成1人嗆傷，持刀刺傷1人導致OHCA，隨後逃往南京西路12號的新光三越南西店外投擲煙霧彈，並持長刀隨機砍人，造成現場7名民眾受傷，其中3人OHCA。

台北市今（19）日傍晚發生多起隨機攻擊事件，造成共9人受傷。（圖/中天新聞，下同）

台北捷運於今日傍晚發生隨機攻擊事件，嫌犯在台北車站北捷M8出口投擲煙霧彈，現場濃煙四起，導致旅客身體不適。其中一名57歲男性旅客因吸入濃煙倒地，失去生命跡象，經站務人員協助後緊急送往台大醫院搶救，目前仍命危。另一名54歲男性因滅火時吸入濃煙，意識清楚，已送馬偕醫院治療。

廣告 廣告

北車發生煙霧彈攻擊事件後，嫌犯不知使用何種方式逃至中山站，同樣投擲煙霧彈，並持長刀隨機砍傷兩名民眾。警方趕到現場圍捕時，嫌犯竟從5至6層樓高處跳下，當場失去生命跡象，現已送醫急救。警方初步調查顯示，嫌犯為一名男性，案發時戴著防毒面具，並攜帶多枚煙霧彈及疑似土製爆裂物。

根據警方統計，此次事件共造成9人受傷，其中4人命危。目前，警方已封鎖相關地點進行調查，並全力釐清嫌犯的作案動機與是否涉及預謀行動，並呼籲民眾保持警覺，如有相關線索請立即通報。

北捷板南線目前已恢復正常營運。現場火勢及煙霧已獲控制，傷者已緊急送醫救治。

傷者緊急送醫。（圖/中天新聞）

延伸閱讀

北車、中山「無差別攻擊」嫌犯墜樓！蔣萬安公布他身分：87年次是通緝犯

「北捷丟煙霧彈+中山誠品砍人」！疑嫌犯墜樓送醫畫面曝光

北捷煙霧彈兇嫌逃竄「中山隨機砍人」！遭警包圍後墜樓送馬偕醫院急救