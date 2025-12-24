社會中心／綜合報導

台北捷運19日發生隨機攻擊，造成4死11傷，不少民眾現身北車悼念獻花，大片花海中，其中一束花上的卡片，署名"張嫌兄長"，內容不僅感謝余媽媽對張文一家的包容，還透露弟弟疑似曾遭受霸凌，對此，有民眾認為不該對家屬冠上罪名，不過也有人認為，這封信全文以"張嫌"稱呼張文，真實性令人存疑。

北車花海牆悼念余家昶 出現疑「張嫌哥哥」親筆信

北車悼念花海中其中一束花上疑似是嫌犯張文的哥哥所放 還附上寫滿的兩封信（圖／民視新聞）民眾獻上鮮花，低頭默哀，在台北捷運發生隨機攻擊後，整排花海佔滿B1通道。

民視記者王云宣：「平安夜有不少民眾，來到台北捷運悼念，不過就有民眾發現，其中一束花束，附上的卡片，署名張文的哥哥。」

疑似張文哥哥的親筆信，塞滿兩張卡片，以"張嫌"來稱呼張文，開頭寫上「致英雄余家昶、余媽媽，從新聞上看到您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我決心要將這束花及言語，交到您身上」，文中還透露弟弟疑似在求學、軍旅時期曾遭受霸凌「有些人承受不了壓力而走向踰矩行為，身為受害者家屬，您還能將這份大愛留給加害者方，讓人為之動容，謝謝英雄余家昶帶給這個社會正義與善良」，最後署名「張嫌兄長」。

民眾：「我們應該要去理解與探討，事情的發生原因，可能是什麼，而不是去瘋狂的追殺，對方的父母，甚至是家庭兄弟姊妹。」

民眾：「確實沒有一個任何媽媽，想要花20多年來培養一個殺人犯，但是事情發生就是發生了，我覺得下一步，可能能做的，也只有想辦法，怎麼樣去把這樣的事情，再避免一下，不管是家庭也好社會也好，法治也好。」

不少民眾平安夜到北車悼念余家昶 現場氣氛凝重（圖／民視新聞）張文犯下隨機攻擊，不只父母下跪，現在出現疑似哥哥手寫信，一家受牽連，但部分民眾認為，還是該回歸事件本身。

而台北車站地下一樓，近期還在裝修，北捷與店舖、家屬溝通後，決定多元追思，目前擺放臨時留言板，耶誕節也將正式設置暫時性悼念牆，後續還有線上留言板，以及紀念碑，致敬這名北捷英雄。

日本神戶市親台派議員上畠富弘（左）、吉田健吾（右）現身誠品南西店外 悼念隨機攻擊案被害死者（圖／民視新聞）就連日本神戶市親台派議員上畠富弘跟吉田健吾，也低調來到案發地之一的誠品南西店外獻花悼念，儘管神情凝重，但挺台灣溫暖的心意，從言語中表露無遺。

