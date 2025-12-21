北車英勇阻擋張文「他遭刺穿心肺不治」 最高可獲賠償、撫卹1280萬

北捷M8地下層民眾獻花。李政龍攝



台北市前天（12／19）發生恐怖隨機殺人事件，甚至嫌犯張文計畫縝密地準備煙霧彈、汽油彈，不過第一時間57歲余姓男子，見到張文意圖後立刻上前制止，也讓余男成為第一位張文行兇的受害人。余男遭利刃刺穿心肺，送醫不治。余妻也表示，先生平日就會仗義執言、正義感十足。根據了解，台北市府、北捷公司等相關補償、撫卹，余男家屬最高可獲1280萬元。

台北市法務局長連堂凱今天（12／21）說，余男賠償及撫恤金有3部分，一是犯罪被害人補償金180萬元，這部分全額取得沒有問題；另依《台北市民協助警察逮補人犯損失補償自治條例》，當場死亡者發給撫卹金600萬元，余男也適用。至於北捷500萬元賠償金能否與前述兩筆賠償重疊，法條仍須釐清，周一會與北捷討論，市府會從優爭取。

另外，台北市長蔣萬安今天主持1219事件緊急維安應變小組會議會後表示，北市將對見義勇為的57歲余先生頒發褒揚狀、協助向中央申請褒揚令，也希望余先生能入祀忠烈祠，北捷也會在捷運站選擇適合地點設立紀念牌，肯定余先生見義勇為行為，表達最高感佩。

除了余姓男子死亡，另外兩名受害死者為37歲保全蕭姓男子及37歲王姓銀行員，蕭男騎機車下班時停等紅燈，遭張嫌行經身旁時揮刀畫開頸部，蕭男往前騎一小段路後倒地，送醫因失血過多不治。此外，37歲王姓銀行員，當晚下班後獨自逛誠品南西店，在4樓被張嫌無差別攻擊遇害。

台北市社會局也指出，已派社工到醫療院所關懷與發放慰問金，並啟動社工關懷機制，提供媒合心理支持、生活協助、法律諮詢等服務，啟動「一案一社工」、「一案一律師」，確保受害者獲得妥善照顧與後續權益保障。

