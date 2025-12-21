北車英雄余家昶挺身而出喪命！市府從優撫卹 補償金最高可領1280萬

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

北捷與中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。首起案發於台北車站M8出口，57歲的余家昶在危急時刻挺身而出，成功阻止嫌犯在北車縱火並隨機傷人的計畫，被認為大幅降低可能的死傷人數。台北市長蔣萬安表示，北捷將提供500萬元保險補償金，市府也會從優撫卹，余家最高可望獲得約1,280萬元。

北捷與中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。（圖／蔣萬安臉書）

北市法務局長連堂凱說明，相關補償主要分為三部分，第一是犯罪被害人補償金180萬元，可全額取得；第二是依《台北市民協助警察逮捕人犯損失補償自治條例》，當場死亡者可領取600萬元撫卹金，余家昶符合適用資格。至於北捷提供的500萬元保險理賠，是否能與前述兩筆補償併行，仍需釐清法規，市府將於周一與北捷討論，並朝「從優給付」方向爭取。

蔣萬安今（21）日上午召開「1219應變會議」後指出，第一時間在北車挺身而出的余家昶，以及在北車星巴克即刻拉下鐵門、保護顧客的店員，市府都將予以褒揚，也會協助向中央申請褒揚令，希望余家昶能入祀忠烈祠。台北捷運公司後續也將在捷運站內尋找適合地點設置紀念牌，向余家昶的見義勇為表達最高敬意。市府也會持續協助其他傷亡者的保險理賠與犯罪被害補償事宜，盼讓受影響的家庭獲得實質支持。

