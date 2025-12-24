北車英雄余家昶捨身救人喪命！家屬回捐2百萬善款 張善政曝暖心原因

桃園市民余家昶在通勤途中，遇見兇嫌投擲煙霧彈製造混亂及攻擊，奮勇挺身而出，卻在過程中不幸殞命。（圖／黃耀徵攝）

台北車站中山商圈 12月19日發生無差別攻擊傷人案，造成4死11傷，桃園市民余家昶在通勤途中，遇見兇嫌投擲煙霧彈製造混亂及攻擊，奮勇挺身而出，卻在過程中不幸殞命。事發後，桃園市中壢仁海宮捐助200萬元給罹難者家屬。不過，桃園市長張善政透露，余家人認為經濟狀況善可，把善款回捐給市府，盼幫助其他弱勢。

張善政表示，余先生是設籍於桃園的市民，市府得知噩耗後，立即主動了解家屬狀況，同時考量家屬正承受極大的悲痛與衝擊，因此在表達關懷的同時，始終以不打擾為原則，尊重家屬的心情與需要。家屬需要時間平復心情，專心處理後事。對此，市府完全依照家屬的意願與節奏，在適當的時候提供必要協助，持續關注並陪伴家屬走過這段艱難的時間。

張善政提到，仁海宮展現善心，捐助新臺幣200萬元，關懷本次事件中的死傷者及其家屬。不過，余家人認為經濟狀況善可，把善款回捐給市府，盼幫助其他弱勢。他強調，「余先生在混亂中捨身制止暴力，為了守護他人而付出生命，不幸因此罹難。我要表達最深的哀悼與敬意，也向家屬致上誠摯的關心。」

此外，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。據悉，余家昶告別式將於1月初在台北市第二殯儀館舉行，入祀儀式則預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。

