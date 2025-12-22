北車英雄余家昶肉身擋刀亡 80歲母心痛淚崩：我以他為榮

余家昶奮力阻止張文犯案喪命，民眾獻花願這位英雄安息。

27歲男子張文本月19日下午5時許在捷運台北車站擲煙霧彈，並找人隨機攻擊，當時下班準備返家的57歲男子余家昶英勇上前阻止，意外讓打亂其計畫，但遺憾的是余家昶左胸中刀身亡。余家昶高齡80歲母親一度不知情兒子過世，直到得知後她痛哭失聲，但也堅強說道「我以他為榮」。

余家昶為何中刀？意外打亂張文行兇計畫

57歲余家昶家住桃園，19日下班準備如同往常一樣轉搭火車返家，當時張文正在北車丟擲汽油彈、煙霧彈，他上前奮勇阻止，卻遭張文一刀刺進左胸，傷及左肺、左心房，送往台大醫院搶救後仍宣告不治。

民眾獻花悼念罹難者。

等不到兒子回家 余母心痛：他很有正義感

余家昶從小就很孝順、充滿正義感，每天都會傳訊問候母親，美週都會回桃園陪她，沒想到事發當天老母親苦等不到兒子返家，也沒有打電話或傳LINE，讓她頓時緊張起來。

余母得知死者就是自己兒子後，忍不住在神明桌前痛哭失聲，她哽咽說道，余父在忠烈祠上班，小時候的余家昶就被帶著去上班，因此很有正義感，如今她雖以兒子為榮，但身為母親「心很痛，兒子就這樣沒了」。

