北車英雄余家昶肉身擋刀 張善政：明年春祭入祀桃園忠烈祠

57歲余家昶在震驚全國的台北車站、中山商圈隨機殺人案中，第1個跳出來肉身擋刀，破壞凶嫌張文丟汽油彈的計畫，阻止傷害擴大卻遭刺身亡。而在今（23）日，桃園市長張善政宣布，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令。

台北市長蔣萬安表態，要協助余家昶入祀忠烈祠，內政部長劉世芳昨天表示，因為余是桃園市民，若按照上次處理「鏟子超人」林鴻森申請進度，要跟桃園市政府一起商量，但「我們覺得蔣萬安提議非常好」。立院內政委員會昨天也通過藍委黃建賓、張智倫和白委麥玉珍提出臨時提案，將余家昶入祀忠烈祠，以茲表彰其見義勇為精神，並在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例程序由原籍地方政府提報辦理。

「向余家昶先生致上最高敬意，入祀忠烈祠，昭示一座城市所銘記的身影」，張善政今天在臉書發文表示，為表達最深切的哀悼與敬意，桃園市府在取得家屬同意後，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。

張善政指出，家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去，余家昶入祀儀式，預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。

北車英雄余家昶告別式，預計明年1月初在台北市第二殯儀館舉行。桃園市政府表示，余家昶先生以生命實踐忠烈精神，其行誼展現「正義守護」的最佳典範，桃市府依循家屬意願原則下，全力協助相關程序，報請中央審議，辦理入祀忠烈祠事宜。

民政局說明，余家昶入祀儀式預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。依序舉行奏樂、獻花、讀祭文及鞠躬禮等儀式，恭送烈士入祀忠烈祠，以表最高敬意，追思其壯烈成仁、扶危拯溺的精神，並期藉由其英勇事蹟，傳承忠義價值，永植人心。

