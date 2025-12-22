北車英雄余家昶阻凶殉身 劉世芳支持入祀忠烈祠：蔣市長提議非常好

劉世芳表態，內政部支持英雄入祀。

台北捷運與中山商圈上週五（19日）發生隨機殺人案，造成4死多傷。其中57歲男子余家昶因第一時間挺身阻擋嫌犯而受重傷不治，其英勇行為感動社會，台北市長蔣萬安表示將向中央申請褒揚令並協助其入祀忠烈祠，內政部長劉世芳今（22日）受訪表示，這項提議「非常好」，將與余先生設籍的桃園市政府共同研議辦理。

攻擊案發生後首個上班日，立法院內政委員會今（22日）變更行程，改為邀請內政部、衛福部、交通部等部會針對此計畫性攻擊事件進行「社會治安維護」專題報告。

劉世芳會前受訪表示，雖然目前尚未正式收到申請文件，但內政部對於將余家昶先生入祀忠烈祠的想法持肯定態度。由於余家昶是桃園市民，劉世芳指出，將參考先前「鏟子超人」的處理程序，與桃園市政府共同商量相關申請流程，強調：「我們當然也覺得蔣萬安市長的提議非常好。」

針對蔣萬安提出未來若發生類似重大治安事件，應發送「細胞簡訊（災防告警訊息）」以提醒民眾警覺。劉世芳對此態度較為審慎，表示「這個需要研議」。劉世芳解釋，目前的細胞簡訊多用於疏散撤離（如地震、颱風、暴雨），具備科學證據基礎，對於治安事件是否納入，需要由行政院災害防救辦公室與相關機構針對「訊息定義」進行清楚界定，避免造成不必要的恐慌。內政部會配合行政院，針對北市府的研議方向共同討論。





