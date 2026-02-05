北車藏神祕休息艙「限捷運人員入住」 網敲碗：可以預約嗎？

台北捷運首度公開北車地底值夜室，內部設有膠囊型休息艙與淋浴間，專供行控人員輪班休息使用。（圖／翻攝自臉書，台北捷運 Metro Taipei ）

台北車站地底隱藏的特殊空間近日首度曝光，引發網友熱議。台北捷運公司在官方社群平台公開一組內部設施照片，畫面中可見設計精緻、氛圍寧靜的膠囊型休息空間，乍看之下如同旅館，實際上是捷運高運量行控中心人員專屬的「值夜室」，長期作為輪班員工的休息據點。

值夜室以綠意設計風格營造放鬆氛圍，6座獨立膠囊艙具備遮光與隔音功能，協助員工進入深層休眠。（圖／翻攝自IG，metrotaipei ）

根據台北捷運在 Instagram 公布的畫面，整體空間以綠意設計為主調，營造沉靜與舒壓感。設施包含淋浴間，以及6個獨立膠囊艙，具備遮光與隔音功能，讓員工能迅速進入深層睡眠。環境整潔、配置齊備，被不少網友稱讚為「神級員工福利」。

值夜室設計強調靜謐與舒適，提供高壓工作下的行控人員充足休息空間。（圖／翻攝自IG，metrotaipei ）

台北捷運表示，這處設於車站地底的值夜室過去僅限內部人員使用，一般乘客並不知情。設立初衷，是為了提供行控中心人員在24小時輪班制度下，一處可完全放鬆、不受打擾的休息場所，協助員工從高度緊繃的工作狀態中恢復身心。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人留言表示羨慕，認為企業願意為基層同仁設計這樣的空間，十分難得。有網友寫道：「這比很多醫院值班室還高級」、「讓第一線人員有休息空間，對安全營運才是負責」。甚至有人好奇是否有開放訂房的可能性，引發更多話題。

雖然該值夜室目前仍僅供行控中心員工專用，但這項設計的曝光，也讓外界一窺捷運系統幕後人員的工作實況與所需支持。外界普遍認為，適當安排高壓職位的休息空間，不僅提升工作品質，也有助於確保整體運作安全。

台北捷運首度公開北車地底值夜室，內部設有膠囊型休息艙與淋浴間，專供行控人員輪班休息使用。（圖／翻攝自臉書，台北捷運 Metro Taipei ）





