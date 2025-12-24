北車血案掀歪風？無業男揚言「扮小丑隨機X人」法院裁定羈押

社會中心／綜合報導

劉男PO文「想扮小丑Ｘ人」遭羈押。（圖／資料照）

台北車站及中山商圈上週發生釀成4死11傷的重大隨機殺人案，社會人心惶惶之際，竟引發模仿效應。一名無業的劉姓男子近日於網上發布「想扮小丑X人」等驚悚言論，引發公眾恐慌。桃園警方網路巡邏發現後迅速介入，於12小時內持票將劉男拘提到案。檢方複訊後認定其有反覆實施之虞聲押，新北地院昨裁定羈押獲准。

針對近期網路上頻傳的恐嚇貼文，檢警單位全面繃緊神經。桃園市刑大於23日執行網路巡邏時，發現劉男在論壇「Dcard」上發布多則涉及隨機襲擊的文字。劉男在文中自稱「被診斷有反社會人格」，並散布「心情不好就想殺人」等偏激言論，甚至具體描述「想打扮成小丑X人」的暴力構想。警方研判其言論已對公眾安全造成威脅，除立即通知平台下架相關貼文外，並迅速成立專案小組偵辦。

警方掌握證據後，隨即報請新北地檢署指揮，並持核發之拘票，於12小時內火速將劉男逮捕歸案。檢察官複訊後，認定劉男涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪及第305條恐嚇危害安全罪，考量其犯罪嫌疑重大，且有反覆實施同一犯罪的高度風險，為避免危害擴大，向法院聲請羈押。新北地院開庭審理後，已裁准將劉男羈押。



