北車被丟煙霧彈！57歲英勇男力阻嫌犯遭「一刀穿刺胸肺」身亡

今（12/19）日傍晚5點30分左右，台北車站正值下班尖峰時段，M7出口處突遭不明人士投擲多顆煙霧彈，現場迅速瀰漫濃煙，隨後傳出攻擊事件，一名57歲余姓男子在試圖阻止嫌犯行為時，遭對方從背後突襲並砍傷，無生命跡象被緊急送醫後，稍早宣告不治。

根據《三立新聞網》，有目擊者表示，當嫌犯在車站內連續丟擲煙霧彈，製造混亂時，該名男子毫不畏懼，第一時間衝上前試圖制止嫌犯，兩人發生激烈拉扯。隨後，嫌犯突然抽出利器，從男子背後發動攻擊，將其左手臂砍傷，瞬間大出血並倒地。

救護人員迅速抵達現場，發現余姓男子已經失去生命跡象（OHCA），隨即在濃煙中進行心肺復甦術（CPR），並緊急送往醫院搶救中，稍早已宣告不治。

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉出面說明病人情況，傷者到院時，肩部有約 1-2 公分的傷口，初步判斷左肺受損，緊急開胸手術確認左側上下肺葉皆有損傷出血，且從左後縱膈腔穿刺進入左心房，約5公分「尖銳物刺傷」，不像是炸彈傷，致命原因為出血性休克。

事發當下，台北車站出口突傳出幾聲沉悶的爆裂聲，隨即橘白色的濃煙迅速蔓延，刺鼻的化學氣味讓在場的民眾紛紛摀住口鼻，並發出驚恐尖叫，大批乘客在驚慌中四處逃竄。由於正值下班高峰，車站內人流眾多，場面十分失控。

台北市警察局捷運警察隊及中正一分局迅速封鎖了事故發生的車站出口，並設置警戒區域。現場鑑識人員正在採集煙霧彈殘骸及現場遺留的血跡，進行進一步調查。目前，警方已開始調閱車站監視器錄影，試圖釐清事件的詳細經過。

19:27出稿 21:27更新（宣告不治/致命傷）

