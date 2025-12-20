北車襲擊4死！警政署指「隨機有計謀襲擊」：總統希望深入調查嫌犯背景

記者楊士誼／台北報導

警政署長張榮興表示，該事件初步排除恐怖攻擊可能，性質目前認定是「隨機、有計謀的襲擊事件」。（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站、中山站襲擊事件，造成兇手張文在內4人死亡與11人受傷，總統賴清德、閣揆卓榮泰、台北市長蔣萬安等今（20）日前往警政署聽取專案報告。警政署長張榮興表示，雖目前查無共犯，但總統仍希望全面深入調查嫌犯背景與金流，而該事件初步排除恐怖攻擊可能，性質目前認定是「隨機、有計謀的襲擊事件」。他也呼籲國人勿做模仿犯，警方一定有能力維護國人安全。

張榮興表示，總統跟行政院長今天前來聽取專案報告，報告中特別要了解是否有無共犯與嫌犯動機，雖目前尚無發現有共犯，總統仍希望全面深入調查嫌犯背景與金流等。此外從犯罪證物中可見有大量危險物品，為了更謹慎會全面清查，犯案動機也要更進一步偵查，向國人報告真相。

廣告 廣告

對於外界質疑第一時間警方並未攔阻，張榮興指出，嫌犯在北捷一直到中山站的一小時當中，有回到住處，第一時間北市警局與警政署有支援、圍捕，但因當時還無法確認嫌犯身分，是在嫌犯逃逸一小時後才確認。未來會以此為鑑做更精緻的勤務部署。張榮興也說，歹徒先前有縱火行徑，但犯案時間緊湊，未來會更精進相關作為。另針對模仿犯部分，他則表示，警方第一時間就啟動調查，希望國人不要有相關行為，警方一定有能力維護國人安全。

另外界質疑，張文透過地下街一路走到中山犯案，卻無警力追擊？張榮興重申，因嫌犯當時身分尚未確定，若有確認就會追擊。而對於此案性質，目前認定是「隨機、有計謀的襲擊事件」，初步排除恐怖攻擊的可能。

更多三立新聞網報導

接見世界警消運動會台灣代表團 賴清德讚警消都是英勇超人、社會英雄

黃國昌重提張榮興與黑幫魚翅宴 內政部澄清：已依規報備並無違規

王鴻薇助理賣張榮興魚翅宴照？黃國昌質詢喊告發 馬郁雯酸：先去對口徑

王鴻薇慘了？助理張凱維疑兜售跟監照 馬郁雯再曝光「關鍵對話紀錄」

