北車設置悼念牆！緬懷余家昶英勇擋刀 北捷籲勿放「這些東西」

台北市區19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余家昶，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，英勇事蹟引發上萬網友鼻酸。對此，台北捷運公司今（25）日在北車B1層通往M7出口的通道，設置暫時性的悼念牆，供民眾緬懷。

悼念牆上寫著「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影」，設計上則以靜謐莊重為主調，採柔和色調與簡約線條，並提供民眾留言寄語，在尊重中沉澱思緒，感受余家昶留下的影響與啟示。

捷運台北車站設置余家昶悼念牆。（圖／台北捷運公司提供）

悼念牆的牆邊保留獻花區，牆面上則規劃有留言板，供民眾表達追思；另一個牆面則為線上留言區的入口，寫著「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見」，民眾只要掃描QR碼，就可以寫下心中的緬懷和感謝。

捷運公司特別提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，特別是飲料、食品、紙卡、飾物等不易管理的物品，請勿再擺放。車站人員定時巡查，除撿除枯萎腐敗的花朵外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存。若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反法令者將立即報警。

另外，透過掃描現場QRCODE 、台北捷運GO APP及官網，均可進入線上留言區瀏覽及留言，每則留言限100字，讓更多民眾都可以表達感謝；另留言區訂有使用規範，違反規範者，本公司有權予以遮蔽，若有違法必定究辦。

最後，捷運公司對於余家昶的義行極為感佩，除表達最高敬意，事件之後隨時與家屬保持聯繫。希望前來致意的民眾，配合場地的維護規定，共同守護這個屬於大家的園地。

