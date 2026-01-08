北車許昌街車禍！22歲女油門當煞車踩 暴衝撞光南前機車

（記者許皓庭／台北報導）台北車站商圈昨（7）日傍晚 6 時左右發生一起驚悚車禍。一名 22 歲李姓女子駕駛白色轎車從亞洲廣場大樓地下停車場駛出時，疑因車輛往下滑行導致內心緊張，誤將油門當成煞車猛踩，導致車輛失控暴衝。白色轎車連撞 6 輛機車後，重重撞擊光南大批發前的騎樓柱子，造成一名女性騎士受傷，白色轎車車頭也因劇烈撞擊而全毀。

圖／台車商圈昨（7）日傍晚 6 時左右，一名女子駕駛轎車從大樓地下停車場駛出時，疑因誤將油門當成煞車猛踩，導致車輛失控暴衝。（翻攝 記者爆料網 YouTube）

根據警方初步調查與監視器影像，事發時正值下班尖峰時段，許昌街人潮眾多。李姓女駕駛當時正由停車場出入口北往南駛入道路，因操作不慎使車輛如「飛彈」般橫越車道。先是掃過一輛行進中的重型機車，隨後衝向對向路邊的機車格，連續碰撞 5 輛停放的機車。最後車輛在撞上光南書店門口的石柱後才停下，強大的力道連柱上的看板都被撞歪，現場零件碎屑散落一地。

這起意外波及了一名 47 歲的許姓女騎士，造成其手腳輕微擦挫傷。雖然現場情況險象環生，所幸許女經醫護評估後傷勢無大礙，最終婉拒就醫。受災最嚴重的則是路邊停放的一排機車，數名車主接獲通知趕抵現場時紛紛表示「傻眼」，有車主感嘆機車側邊與排氣管全毀，更有車輛損毀嚴重恐面臨報廢。所幸另一輛直行汽車反應迅速緊急煞停，才未發生更嚴重的連環追撞。

台北市警局中正第一分局表示，李姓駕駛酒測值為零，初步研判肇因為「駕駛操作不當」。李女及其家人向警方坦承，當時因車輛滑行想制動，一時緊張才用力踩錯油門釀禍。警方呼籲，駕駛人從停車場或私人車道起駛進入道路前，務必隨時注意路況並冷靜操作，以確保交通安全。李姓女駕駛後續也將與受傷騎士及多位機車車主協商後續的賠償事宜。

