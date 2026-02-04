北車詐欺犯濫用愛心借錢不還 4個月騙6400元遭起訴

曾被警方攔下當場帶回調查，被捕的紀姓男子，前年濫用愛心穿梭台北車站，隨機找旅客借錢。

嫌犯的慣用伎倆就是缺錢搭車，無法回南部，每次跟民眾索討千元起跳，但都留下假電話，事後搞失蹤不還錢，去年又故技重施，連續4個月內向5人詐騙6400元，如今踢到鐵板，經被害人報案，4日被北檢依5個詐欺取財罪嫌起訴。

台北市民周小姐認為，「就是如果金額太大的話，就會覺得他是慣性在跟大家索取這種金額，然後每個人都問。」

台北市民顏小姐指出，「我沒有錢借給你，防著他就好。」

詐欺的花招多，根據165打詐儀表板統計，今年1月被害人的財務損失相較前4個月的單月金額都來的高，飆破70億元，其中受害案件以網路購物詐騙4500多件最多。

刑事局預防科警務正裘雅恬指出，「農曆年前就是因為大家購物的需求大增，所以購物的詐騙類型也增加滿多的。那農曆的期間，詐騙集團他們也有稍微放一個年假，但是開工了，詐騙集團也開工了。」

新的一年到來，不少人都會添新衣，象徵除舊佈新，詐騙卻是趁虛而入，刑事局提醒，只要在交易中見到金流驗證等關鍵字，就要提高警覺。