北車詐騙慣犯佯稱「沒錢回家」 4個月騙取5路人6400元遭起訴

台北地檢署今（4）日對39歲紀姓男子提起公訴，指控他在台北車站多次以「沒錢回高雄」為由，隨機搭訕路人騙取金錢。紀男自去年4月至8月間共犯下5起詐欺案，合計得手6400元，檢方除依詐欺取財罪起訴外，也請求法院沒收不法所得。

一名39歲紀姓男子在台北車站多次以「沒錢回高雄」為由，隨機搭訕路人騙取金錢。（示意圖／Pexels）

起訴指出，紀男於民國114年4月至8月，以慣用手法作案，他曾多次在台北車站自動售票機前向民眾搭訕佯稱缺錢買車票，甚至留下電話號碼以取信民眾。受害者分別在不同日期遭騙，金額有1000元至1700元不等，事後均無法再聯繫紀男，才驚覺受騙。

警方接獲報案後將紀男移送北檢偵辦。檢方認為他涉犯5次詐欺取財罪，屬累犯，依法請求法院分論併罰，並追討未扣案的6400元。

