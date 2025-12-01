北車變身百億商場！「翻桌率超高」業者調整策略 日吸60萬人流金潮

圖／TVBS

台北車站商場作為交通樞紐，每日吸引超過60萬人次流量，已成為業者搶攻商機的黃金地段。從餐飲到零售，業者紛紛調整經營策略，針對轉乘旅客推出快速出餐的個人套餐及便利購物環境。根據統計，北車微風商場從2010年啟用至今，年營業額已從8.3億元成長至29億元，台鐵收益也從5000萬元增至2.3億元。專家指出，餐飲與伴手禮占車站消費七至八成，而隨著周邊商圈發展，「車站經濟」已成為業者拓展版圖的重要戰場。

廣告 廣告

餐飲業者搶進北車，高翻桌率成最大營運關鍵。圖／TVBS

台北車站商場因其獨特的地理位置優勢，不僅吸引饕客慕名前來，也有許多轉乘旅客聞香上門。餐飲業者品牌營運Peggie表示，台北車站位於新北與台北的交界點，交通便利且人潮眾多，因此他們選擇在此推出個人份的酸菜魚套餐，讓旅客、過路客以及外國遊客都能享用單人份套餐滿足一餐所需。考量到車站轉乘特性，餐廳業者特別設計了出餐快速的個人套餐，符合短時間駐足民眾的用餐需求。Peggie進一步解釋，台北車站的翻桌率確實比較高，因為這裡的人流多是趕車或走動的旅客，他們可能進來用餐後就離開，餐廳隨即準備接待下一批顧客。

台北車站的商業空間規劃多元，二樓有各式餐廳，一樓大廳則有甜點、便當和伴手禮店，還連接地下街商場，提供美妝及生活用品等多樣選擇。美妝生活用品通路公關經理朱詩蓓認為，捷運店型的高流量和近距離特性能滿足通勤族即時補貨的購物需求。她指出，捷運店型的動線較為緊湊，商品陳列更直覺，方便顧客快速採買。無論平日或假日，台北車站的商場都匯集大量國內外旅客。朱詩蓓提到，外國客人在北車及西門等地比例不低，特別是現在有許多外國人選擇自由行，乘坐捷運觀光。

台北車站商場是台鐵現代化經營的代表之一。根據統計，北車微風商場從2010年啟用以來，年營業額從8.3億元成長到2024年的29億元，增幅達346%；台鐵公司收益也從5000萬元增至2.3億元，漲幅高達472%。品牌再造學院院長王福闓分析，餐飲及伴手禮占車站消費約七到八成。他解釋，雖然車站內餐廳對特意前往的消費者吸引力有限，但對於轉車過程中的旅客或不急著前往下一景點的觀光客來說，等待用餐時順便購買零用品或行李箱等商品是很可能的消費模式。微風經營北車商場已逾20年，合約將於明年7月到期。台鐵表示，將繼續採促參ROT方式重新招商，契約期間訂為20年，得標者享有兩次優先定約權利。北車商場鄰近中山商圈、西門町及大稻埕，對業者而言是難得的黃金地段。

外國遊客自由行增，北車成觀光客重要消費節點。圖／TVBS

王福闓指出，北車商圈除了既有的地下室和樓上空間外，周邊還包含京站，且商圈正在位移，部分可能延伸至北門站附近。消費者前往搭乘機場捷運時會往該方向移動，使得中間聯通道及相關商機隨之提升。除台北車站外，高雄車站商場招標也進入最後階段。隨著軌道網絡發展成熟，「車站經濟」已成為業者拓展版圖的重要戰場。

更多 TVBS 報導

台鐵列車遭「行動電源釀火」！緊急自救設備在哪 車廂內全配備

鹹酥雞買太貴挨罵拜金女！情侶鬧掰業者推「365拜金套餐」

2台男東京街頭遭痛毆 東京警逮捕5名日本男嫌

TWICE演唱會後粉絲夜市嗨翻 攤商喜收「一疊抵用券」忙到手軟

